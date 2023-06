ESENTIAL Vineri, 09 Iunie 2023, 15:19

​Luna mai din 2023 a fost puțin mai rece decât de obicei și în multe părți din țară a plouat mult mai puțin decât era normal. Datele ANM arată că în cel mai ploios loc din țară a plouat de peste 100 de ori mai mult decât în cel mai secetos.

Culorile naturii in luna mai Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Cea mai mare cantitate de precipitații din lună mai s-a înregistrat la stația meteo Straja, respectiv 183,1 mm. Cea mai mică valoare a cantității lunare de precipitații din mai 2023 a fost de 1,6 mm, la stația meteorologică Darabani.

La Darabani, oraș în județul Botoșani, media temperaturii luna trecută a fost de +15,6 C, cu valori cuprinse între 4,7 și 27,1 C.

În foarte multe locuri a plouat mult mai puțin decât normalul pentru luna a cincea: Botoșani (-71%), Sfântu Gheorghe (Covasna) -77%, Dumbrăveni (-74%).

Cea mai mare cantitate de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost de 53,6 mm, la stația Buzău.

Temperatura medie a lunii mai 2023 a avut valori cuprinse între -0,1 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 17,3 °C, la Gura Portiței. Cea mai mică temperatură măsurată a fost de -8,6 C la Omu, pe 12 mai.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna mai 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost negativă în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari valori ale abaterii negative, peste 1 ⁰C, s-au înregistrat în sudul și centrul Munteniei, în sudul și vestul Olteniei, precum și în sudul și vestul Dobrogei.

Cea mai mare valoare s-a înregistrat la stația meteorologică Giurgiu, 1,6 C. Media temperaturii la Giurgiu a fost de +16,5 C, cu valori cuprinse între +4,8 C și +28,7 C.

Abateri pozitive s-au înregistrat în Maramureș, în nord-estul Moldovei și local sau izolat, în Transilvania, Crișana și Dobrogea și nu au depășit 0,4 °C.

Cantitatea totală de precipitații din luna mai 2023 a avut valori mai mari de 50 mm în Oltenia, Banat și Crișana, pe areale extinse din Muntenia și Transilvania, în Carpații Meridionali și Occidentali și izolat, în celelalte regiuni.

Cantitatea lunară de precipitații a depășit 100 mm local, în zona montană. Izolat, în Munții Retezat și Munții Banatului, aceasta a depășit 150 mm.

Cele mai mici valori, sub 10 mm, s-au înregistrat în nord-estul Moldovei și în sudul litoralului.

Abaterea cantității de precipitații din luna mai 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost negativă în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate valori, peste 70%, s-au înregistrat în jumătatea estică a Maramureșului, în nordul Moldovei, pe litoral și izolat, în Transilvania și în zona montană.

Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 97%, la stația meteorologică Darabani. Abateri pozitive s-au înregistrat în Banat, Crișana și Oltenia, local, în Muntenia și Dobrogea și izolat, în Moldova și Transilvania. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 78%, la stația meteo Țarcu, la peste 2.000 m alt.

Regimul pluviometric a fost deficitar și foarte deficitar în cea mai mare parte a țării. Acesta a fost excedentar pe areale extinse din Banat și local sau izolat, în Crișana, Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea. În rest, regimul pluviometric s-a încadrat în limite normale.