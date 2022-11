ESENTIAL Marți, 29 Noiembrie 2022, 07:26

HotNews.ro

​​Reuniunea miniștrilor de externe ai statelor membre NATO începe marți la București, fiind al doilea eveniment la nivel înalt organizat de țara noastră după summitul din 2008.

Jenns Stoltenberg și Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni Foto: Presidency.ro

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care va prezida lucrările a sosit cu o zi înainte în România, unde s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis și ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.

În plin război la granițele țării noastre și ale NATO, România are ca obiectiv clar în acest context de securitate implementarea cât mai rapidă a măsurilor de întărire a Flancului Estic al Alianței, în special la Marea Neagră.

În întâlnirile cu Stoltenberg din preziua summitului, dar și în cadrul reuniunii liderilor de la Munchen, al doilea mare eveniment care se desfășoară în aceste zile la București, atât președintele Klaus Iohannis, cât și ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, au transmis mesaje concrete în această direcție.

„Este nevoie de mai multă forță de apărare, de descurajare pe Flancul Estic. Acest lucru l-am spus demult, de la început, ca să fiu foarte specific, și chiar astăzi, cu domnul Secretar General, am discutat aceste chestiuni. După părerea mea, este nevoie de un număr sporit de militari aliați, dar asta nu este suficient. În plus, pentru a putea reprezenta o descurajare și apărare solidă, este nevoie de echipamente, mai exact de echipamente pre-poziționate. Despre aceste lucruri am discutat, și despre creșterea prezenței, și despre pre-poziționarea de echipamente, la Summitul de la Madrid, însă este nevoie de concretizarea acestor decizii. La Madrid, decizia a fost mai degrabă generică, toată lumea a fost de acord că asta trebuie făcut, dar acum doresc, cel puțin asta a fost partea mea, doresc să trecem la fapte. În plus, este nevoie de planuri foarte concrete, ca, în cazul unui atac, să se știe foarte exact cine, ce trupe și unde trimite. Nu putem să lăsăm astfel de decizii pentru un ultim moment și să fim atunci luați prin surprindere”, a declarat Iohannis , în conferința de presă comună cu secretarul general al NATO.

„Ce se întâmplă în Marea Neagră nu rămâne în Marea Neagră”, a transmis și ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. El a precizat că reuniunea NATO de la București „este o recunoaştere a rolului strategic al României în Marea Neagră”.

Stoltenberg: O victorie a lui Putin ar fi o tragedie pentru Ucraina, iar lumea întreagă „va deveni un loc mai periculos”

Reuniunea miniştrilor Afacerilor Externe din ţările membre NATO, care va avea loc marţi şi miercuri la Bucureşti, este „oportunitatea de a repeta un mesaj clar din partea aliaţilor, inclusiv România, că susţinem Ucraina, susţinem dreptul lor de a se apăra şi trebuie să continuăm să acordăm sprijin atât militar cât şi umanitar şi internaţional”, a declarat Jens Stoltenberg.

Războiul probabil se va termina la masa negocierilor, însă rezultatul negocierilor depinde în totalitate de situaţia de pe câmpul de luptă, a susținut secretarul general al NATO.

Jens Stoltenberg a subliniat că o victorie a preşedintelui rus, Vladimir Putin, ar reprezenta „o tragedie" pentru Ucraina, dar şi pentru lumea întreagă.

„În ceea ce priveşte situaţia din Ucraina, războaiele sunt greu de prevăzut. Am văzut că preşedintele Putin a făcut o mare greşeală strategică. A subestimat puterea, forţa poporului, dar şi a armatei, şi nivelului politic din Ucraina. A crezut că poate să preia controlul întregii ţări în doar câteva zile, după care trupele ruse au fost respinse din Kiev, apoi din Harkov, apoi din Herson. Sarcina noastră este să sprijinim Ucraina, pentru că ştim că singura modalitate de a obţine un rezultat pozitiv este să întărim capacitatea lor de luptă. La un moment sau altul, războiul probabil că se va termina la masa negocierilor, însă rezultatul negocierilor depinde în totalitate de situaţia de pe câmpul de luptă", a spus el.

Jens Stoltenberg a subliniat susţinerea NATO pentru Ucraina, avertizând că în cazul unei victorii a lui Vladimir Putin lumea întreagă „va deveni un loc mai periculos”, prin mesajul transmis şi altor lideri autoritari. „Sprijinim aşadar Ucraina şi pentru că ştim că ar fi o tragedie pentru poporul ucrainean dacă ar câştiga Putin. Dar şi lumea întreagă va deveni un loc mai periculos, pentru că mesajul va fi, către toţi liderii autoritari, că prin uz de forţă, legiferat în ţara respectivă, se pot atinge nişte obiective. Vom fi deci într-o lume mai periculoasă şi vom fi mai vulnerabili. Nu putem da înapoi acum”, a mai spus secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice.

Agenda ministerialei NATO de la București

Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, va prezida reuniunea miniştrilor de Externe ai Alianței Nord Atlantice, care începe marți la ora 14.00, la București. De asemenea, secretarul de stat Antony J. Blinken se va afla în România, în perioada 28 - 30 noiembrie, pentru a participa la Reuniunea miniştrilor de externe ai NATO.

La Reuniunea de la Bucureşti vor participa și miniştrii de Externe ai Finlandei şi Suediei, în calitate de state invitate să adere la organizaţie.

Reuniunea de la Bucureşti se va concentra pe războiul Rusiei împotriva Ucrainei, punerea în aplicare a noului concept strategic al NATO, securitatea energetică, protecţia infrastructurii critice şi eforturile NATO de a construi capacitatea şi de a consolida rezilienţa în Republica Moldova, Georgia şi Bosnia şi Herţegovina.

Miniștrii de externe ai statelor NATO vor reitera unitatea statelor aliate pentru adaptarea Alianței la noile realități în care Rusia reprezintă cel mai important risc la adresa securității euroatlantice, așa cum a fost definit în noul concept strategig adoptat la Madrid.