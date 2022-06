Articol susținut de Biz​ Miercuri, 22 Iunie 2022, 11:04

La The Power of 20, Revista Biz și Asociația V3 vor vorbi despre generația de 20 de ani. Despre young leadership, despre tineri care reușesc să ne uimească și să facă performanță la nivel internațional.

Generația născută odată cu Google și crescută în era social media ne surprinde mereu. Tinerii folosesc puterea socializării online nu doar pentru a se distra, ci și pentru a-și construi cariere, businessuri și un viitor tot mai interesant.

Îi vom cunoaștem pe câțiva dintre ei, vom afla ce îi pasionează, cum reușesc să lupte pentru lucrurile în care cred și cum își imaginează România de mâine.

Vorbitorii evenimentului sunt:

Gelu Duminică, Sociolog

Andrei Mitoiu, Regizor și student Harvard

Serin Jemaa, Co-Founder, Cuibul Artiștilor

Victor Țăpeanu, Owner & Visionaire Producer, Utopium Production

Eduard Andrei Cioroagă, Fondator Recomedica

Panel: Tiberiu Antipa, Founder, Asociația

T.I.B.E.R.I.U.S. și scriitor „Îmbrățișarea Destinului” si Robert Diaconeasa, Vice Președinte Asociația TIBERIUS & Journalist @daddycool.ro

Nicoleta Deliu-Pașol, Head of Corporate Communication and Community Affairs, BCR

Luca Oriță, Co-fondator EasyBitez.ro

Andra Gogan, Dancer, Actress & Influencer

Alin Roşca, Fondator & CEO, RepsMate

Vlad Măcelaru, Tech Entrepreneur, Gov Adviser. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Adrian Băzăvan, Diplomat Junior la Delegaţia Uniunii Europene în China & Co-fondator al proiectului, Cred în România

