ESENTIAL Miercuri, 11 Mai 2022, 10:57

Smile Media

Au mai rămas doar câteva zile până la Conferința RESinvest, care sosește într-un moment istoric pentru Uniunea Europeană — pachetul REPower EU, menit să asigure independența energetică a continentului, este pe punctul de a fi votat. Acest pas va accelera semnificativ dezvoltarea energiei curate pe continent.

Cel mai mare eveniment din Sud Estul Europei despre energia regenerabilă - găzduit la București pe 17 mai Foto: RESinvest

Evenimentele recente din Ucraina au dus la realizări importante pentru noi toți – printre ele, faptul că nu mai putem fi dependenți de combustibilii fosili din Rusia. Țările europene s-au angajat pe drumul către un 2030 mai sustenabil și vedem deja investiții la scară masivă, cu zeci de megawați în stadiul de planificare. România își va dubla capacitatea de energie verde instalată în următorul deceniu, iar țările din regiune urmăresc obiective la fel de ambițioase. „Investițiile sunt cheia către independența și securitatea energetică a României”, a declarat ministrul Energiei al României, Virgil-Daniel Popescu.

Pentru a avea succes, acest plan implică mult mai mult decât stabilirea noilor ținte de investiții - va fi necesară dezvoltarea unui lanț de producție complex care include totul, de la fabricarea componentelor pentru turbine eoliene și panouri fotovoltaice, la dezvoltarea serviciilor digitale și recalificarea forței de muncă. „Reconstruirea unui lanț valoric al UE puternic și rezilient este esențială pentru îndeplinirea ambiției noastre de a atinge 1 terawatt de energie solară în UE până în 2030. Energia solară este o sursa de energie curată economică, precum și o tehnologie ușor de implementat. Europa de Sud-est are un potențial solar imens care trebuie deblocat”, a declarat Walburga Hemetsberger, CEO al SolarPower Europe. Giles Dickson, CEO al WindEurope a notat de asemenea că „Sud-estul Europei are un potențial uriaș pentru extinderea surselor regenerabile și în special pentru dezvoltarea unui lanț de valoare puternic in energie eoliană și solară.”

România produce deja generatoare și sisteme electrice de control pentru turbine, rulmenți, piese forjate și găzduiește cel mai mare centru de tehnicieni în energie regenerabilă din Sud-estul Europei la Constanța, succes care poate fi replicat și în alte arii ale industriei. Este o oportunitate imensă de a dezvolta o ramură competitivă a economiei și de a deveni un pionier regional într-un sector care va continua să crească în următorii ani. „Dacă vom absorbi cele 20 miliarde de euro deja oferite de UE pentru sectorul energetic al României, se vor crea peste 90.000 de locuri de muncă. Un număr impresionant,” a explicat CEO-ul Enel România, Carlo Pignoloni.

Astăzi putem vedea o aliniere în obiectivele Europei pentru climă și securitate energetică. „Trebuie să nu înlocuim o dependență de importurile de gaze fosile cu o altă dependență de importurile de tehnologii regenerabile cauzate de lanțuri de aprovizionare instabile. Este timpul ca România să capteze cât mai multă valoare din ceea ce are de oferit tehnologia, atât din punct de vedere social, cât și economic, și să-și dezvolte capacitățile interne de producție,” a adăugat Mihai Balan, directorul executiv al RPIA.

Conferința RESinvest va analiza metode concrete de stimulare a dezvoltării capacităților de producție în regiune. Evenimentul va reuni ministerele energiei din România, Grecia și Bulgaria; reprezentanți ai Comisiei Europene; și mari investitori, dezvoltatori și companii din lanțul de producție si servicii.

RESinvest este conferința oficială a industriei de energie regenerabilă și va avea loc pe 17 Mai la București. Conferința este realizată la inițiativa RWEA (Asociația Română pentru Energie Eoliană) și RPIA (Asociația Română pentru Energie Fotovoltaică) și beneficiază de vizibilitate și sprijin la nivel European prin WindEurope și SolarPower Europe. Invitații sunt așteptați în persoană la Face Convention Center (locuri limitate) precum și online.

Participantii se pot inregistra aici: https://resinvest.ro/