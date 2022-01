Bărbatul care l-a stropit cu cerneală pe George Simion, la Iași: Dacă poliţia nu ar fi intervenit, aș fi fost linşat / Cum își motivează gestul

Bărbatul care i-a aruncat cerneală în față lui Geoerge Simion, luni, la manifestările de la Iași de Ziua Unirii, susține, într-un interviu pentru "Ziarul de Iași", că a fost determinat să facă acest gest de "mesajele populiste şi ura” pe care Simion le-ar promova. Despre momentul care a urmat incidentului, el spune că a fost ajutat de către polițiști să iasă din mulțime: "Dacă nu ceream ajutorul Poliţiei, iar dacă poliţiştii nu ar fi intervenit, cu siguranţă acei indivizi mă lăsau la pământ şi m-ar fi linşat”.

Bărbatul are 32 de ani şi lucrează ca inginer într-o cunoscută companie multinaţională, iar discuţia cu "Ziarul de Iași" a avut loc pe zoom, el refuzând formatul video pe motiv că ar fi devenit o ţintă pentru simpatizanţii AUR. Lucian H. a admis că gestul său de a arunca cu cerneală este reprobabil, spune că regretă consecinţele, dar nu neapărat gestul în sine.

Spune că a folosit cerneala pentru că o avea la îndemână: activitatea soţiei lui implică utilizarea acestei substanţe. A venit în Piaţa Unirii cu un gând premeditat, dar nu era sigur dacă îl va duce la capăt: "Cerneala o aveam la mine, dar nu am vrut neapărat să o utilizez. Acest lucru s-a întâmplat după discurs”.

El a susținut că l-au deranjat "mesajele populiste şi ura”:

"Au fost mesaje care m-au determinat să fac acest pas (...)

I-aş spune că nu suntem uşor de manipulat aşa cum crede el. Consider că acest gest a fost o lecţie din partea poporului, din partea oamenilor care reprezintă aceleaşi principii ca şi mine”.

Ieșeanul a respins orice asociere cu George Simion, cu AUR sau cu alt partid politic: "Nu am nicio înţelegere cu George Simion, nu am nicio legătură cu AUR sau cu el. Dimpotrivă, am idei bine întărite şi nu sunt de acord cu modul în care ei se manifestă. Nu sunt înscris în niciun partid”.

Bărbatul şi-a arătat dezamăgirea legată de faptul că presa nu au relatat şi momentele de după incident:

"După ce am dat cu cerneală în el, am încercat să plec de acolo, moment în care am fost pus la pământ şi lovit de mai multe persoane, aceste persoane fiind bineînţeles din grupul AUR.

Din câte am înţeles de la Poliţie, de la audieri, acele persoane erau din Bucureşti. Am fost lovit în cap şi în coaste, mi-au tras masca, mi-au dat jos blugii, moment în care eu am cerut ajutorul Poliţiei. Poliţia m-a ajutat şi m-a scos din mulţimea respectivă.

Dacă nu ceream ajutorul Poliţiei, iar dacă poliţiştii nu ar fi intervenit, cu siguranţă acei indivizi mă lăsau la pământ şi m-ar fi linşat. Aveau o agresivitate ieşită din comun”.

Întrebat dacă regretă gestul, bărbatul a răspuns: "Sincer, îmi pare rău la ceea ce s-a ajuns, la ceea ce s-a difuzat la TV şi în mass-media. În primul rând, mi-am pus familia, prietenii în nişte situaţii neplăcute. Dacă m-aş mai fi gândit că ar putea să se ajungă aici, probabil nu m-aş fi complicat cu această acţiune”.

Contactat de Ziarul de Iași , liderul AUR, George Simion, a spus că vrea ca bărbatul și soția sa să îi ceară personal scuze: