Cum se vede România în războiul informațional dus de Rusia în Ucraina? Interviu cu liderul Grupului de analiză pentru război hibrid al Centrului media de criză de la Kiev

„Narațiunea cheie este de a prezenta România ca un stat ostil cu ambiții imperialiste față de Ucraina”

„Cu siguranță mi-aș dori să vedem mai multe colaborări cu instituțiile românești pentru combaterea dezinformării rusești”, spune Oleksandra Tsekhanovska, liderul Grupului de Analiză pentru Război Hibrid al Centrului Media de Criză din Ucraina. Cu toate acestea, după cum reiese și din interviul pe care mi l-a acordat (via email) experta de la Kiev, România este destul de absentă nu doar în combaterea războiului informațional dus de Putin într-o țară vecină, în care trăiesc peste 400 de mii de vorbitori de limbă română , dar este destul de absentă și din percepția ucrainenilor obișnuiți.„România lipsește în mare parte din discuțiile publice, apare rar în știrile din Ucraina și astfel nu ar fi deplasat să presupunem că majoritatea ucrainenilor nu cunosc foarte bine situația internă din această țară”, mai spune Oleksandra Tsekhanovska.Interviul integral cu experta în dezinformare și propagandă rusă din Ucraina poate fi citit mai jos.Oleksandra Tsekhanovska: Atitudinea generală din Ucraina față de România este una pozitivă - în martie 2021, 54,9% dintre ucraineni s-au declarat convinși că România este un stat prieten , fiind pe locul 3 din acest punct de vedere, după Polonia și Moldova.Totuși, trebuie menționat faptul că România lipsește în mare parte din discuțiile publice, apare rar în știrile ucrainene și astfel nu ar fi deplasat să presupunem că majoritatea ucrainenilor nu cunosc foarte bine situația internă din această țară.În plus, când au fost întrebați cât de vizibile sunt eforturile țărilor central-europene de a sprijini aspirațiile Ucrainei de a adera la UE, 34% dintre ucraineni au remarcat România, această țară situându-se sub Germania, cu 46,5% În opinia mea personală, nu este foarte corectă această percepție și ar putea însemna doar o lipsă de conștientizare a ucrainenilor referitoare la atitudinea României față de Ucraina și integrarea ei europeană și euroatlantică.Nu avem date specifice pentru a răspunde la această întrebare, dar pe baza studiilor anterioare cred că majoritatea ucrainenilor s-ar gândi mai întâi la sprijinul venit din partea statelor baltice și Poloniei (dacă vorbim despre vecini), și cu siguranță la cel al SUA și Marii Britanii în cazul în care va exista o intervenție militară pe scară largă a Rusiei. Mă îndoiesc că România s-ar afla în top, din acest punct de vedere.Mai mult, dezinformarea rusă, care a avut ca scop răcirea relațiilor bilaterale dintre România și Ucraina, poate influența și percepția publică din Ucraina asupra României și cât de prietenoasă este aceasta față de Ucraina.Oleksandra Tsekhanovska. FOTO: Arhiva personalăCând vine vorba de țările vecine, Kremlinul aplică de obicei aceleași metode de exploatare a problemelor istorice care ar putea servi drept sursă de conflict între două societăți. De asemenea, promovează ideea că reprezentanții unei națiuni care trăiesc pe teritoriul celeilalte națiuni sunt oprimați, în special în ceea ce privește limba și educația.Moscova susține în mod repetat că Ucraina este un stat fascist, discriminatoriu față de minoritățile naționale și îngrădește capacitatea acestora de a folosi limba maternă.În primul rând e vorba de limba rusă, desigur, dar pentru a-și construi argumentația, Kremlinul apelează și la alte state, în special, Ungaria (iar Viktor Orban este de mare ajutor lui Putin aici).O altă trăsătură comună este aceea de a prezenta țările vecine ca având ambiții teritoriale imperialiste față de Ucraina. Polonia, Ungaria și România au fost la un moment dat acuzate de mass-media pro-ruse conectate la Kremlin că doresc să divizeze Ucraina și să pună mâna pe o parte dintre teritoriile acesteia.România nu este un subiect major pentru dezinformarea (pro)rusă în Ucraina. Cu toate acestea, narațiunea cheie este în concordanță cu cadrul menționat mai sus de a prezenta România ca un stat ostil cu ambiții imperialiste față de Ucraina.De exemplu, un politician pro-rus și proprietar al canalului TV NASH, Evgen Murayev, a reiterat în octombrie 2021 mesajul despre posibila împărțire a Ucrainei între Polonia, Ungaria și România. Subiectul a fost diseminat pe scară largă de surse ruse și pro-ruse - aici este un exemplu Ideea (n.r.- privind împărțirea Ucrainei între cele trei state) este una recurentă. De exemplu, vezi acest articol din 2019 de pe un site de propagandă rusă (n.r.- articolul vorbește despre posibilitatea ca România să ocupe regiunea Cernăuți și o parte din regiunea Odessa, în cazul unei intervenții militare a Rusiei în Ucraina).Mesajele cheie de aici se corelează cu prezentarea NATO ca o coaliție militaristă anti-rusă controlată de SUA, ceea ce reprezintă o povară pentru statele membre, inclusiv pentru România.România a mai fost numită „rusofobă” și am văzut, de asemenea, pe surse de propagandă rusă și articole care evidențiază probleme legate de vaccinarea COVID-19 în România.Ca să fiu sinceră, în ceea ce privește escaladarea și posibila intervenție militară pe scară largă, dezinformarea rusă este mai concentrată pe ideea așa-numitului „Occident colectiv” și „anglo-saxoni”, cu SUA și Marea Britanie „împingând Ucraina” spre agresiune împotriva „oamenilor pașnici din Donbas” și Rusiei.Puterile occidentale, în general, sunt văzute ca cele care instigă la agresiune iar „fortăreața” Rusia este prezentată ca o victimă. România nu este prezentată în mod deosebit (n.r.-în acest narativ).Da, cu siguranță, după cum spuneam înainte. Sunt folosite pentru a genera ostilitate și polarizare între ambele comunități și între ambele state.Cum ar fi de pildă acest subiect publicat de TASS (n.r.- este vorba despre un articol referitor la îngrijorările românilor din Ucraina față de controversata lege a limbii ucrainene din 2019, care afectează dreptul românilor, ce reprezintă a doua minoritate națională din această țară, după cea rusă, la educație în limba maternă) sau de această relatare făcută de un site care răspândește adesea informații false (n.r.- este vorba despre o relatare pe același subiect făcut de o agenție de informații din Kiev).Comunitățile românești din Ucraina sunt vizate în cea mai mare parte de dezinformări care prezintă Ucraina ca un stat care le ignoră interesele și le limitează drepturile, ca în exemplele furnizate mai sus. Aș spune că aceasta este linia majoră pe care Kremlinul o exploatează în acest caz.Cu siguranță mi-aș dori să vedem mai multe. Din experiența mea personală, Ukrainian Prism este una dintre organizațiile majore care facilitează cooperarea și dialogul cu România. Poate sunt mai multe, dar dacă există instituțiile în cauză nu sunt foarte vocale nici măcar în comunitatea de experți.Biserica Ortodoxă Rusă rămâne fidelă liniei stabilite anterior de a prezenta agresiunea rusă drept „un război civil” în Ucraina. În plus, sprijină oficial recentele „garanții de securitate” cerute de Rusia cu privire la extinderea NATO.