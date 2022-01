Cercetătorii au creat un dispozitiv de control al minții / Astronomii cer ca Pluto să fie din nou planetă / Netflix lansează sezonul 2 din „Space Force” luna viitoare

​NERD ALERT

. Netflix a anunțat că al doilea sezon al Space Force , mai puțin cunoscutul său serial despre noua ramură a forțelor armate americane, va avea premiera pe data de 18 februarie. Aceasta ar fi vestea bună dar anunțul a venit și cu una mai puțin fericită, și anume că sezonul va avea doar 7 episoade.În caz că nu ești familiar cu serialul, uite descrierea sa oficială, via Twinfinite : „Un pilot decorat cu visuri de a conduce Forțele Aeriene, generalului de 4 stele Mark R. Naird (Steve Carell) îi este dată peste cap viața când este însărcinat să conducă a șasea ramură a forțelor armate ale SUA, Forțele Spațiale nou-formate. Sceptic dar dedicat, Mark își dezrădăcinează familia și se mută la o bază izolată din Colorado unde el și o echipă pitorească de cercetători și „Spacemen” sunt însărcinați de Casa Albă cu punerea de bocanci americani pe Lună (din nou)”.Ca unul care a văzut serialul pot doar să îți spun că nu ar trebui ratat, Carell joacă în stilul caracteristic (adică genial) rolul, la fel ca John Malkovich care îl interpretează pe cercetătorul-șef al Forțelor Spațiale.Regizorul american se întoarce din nou în lumea din Once Upon A Time In Hollywood , aclamatul său film din 2019, de data aceasta cu o carte despre Rick Dalton, personajul interpretat de Leonardo DiCaprio în lungmetraj.Însă uite partea bizară: Tarantino spune că această carte este scrisă de o versiune separată a lui dintr-o istorie alternativă. El a descris proiectul ciudat într-un interviu acordat Empire Online , spunând că se va numi Filmele lui Rick Dalton și că va conține filmografia completă a personajului fictiv.Regizorul spune că inspirația i-a venit din cărțile din anii 1970 în care oamenii puteau despre actorii lor favoriți. „Îți va oferi o biografie rapidă a vieții sale. Iar apoi va începe să îi treacă în revistă cariera”, explică el. Conceptul pare destul de simplu însă povestea din fundal face lucrurile să devină confuze.Tarantino spune că, deși el o să apară pe coperta cărții, acesta nu va fi același Quentin Tarantino care a regizat Once Upon a Time in Hollywood în universul nostru ci un Quentin Tarantino dintr-un univers alternativ al Hollywood-ului.N-ar fi prima dată când unii spun că Tarantino e un geniu nebun (FOTO: Wikipedia)Membrilor unui grup de hackeri care au creat cheat-uri pentru jocul PUBG Mobile (versiunea pentru dispozitive mobile a PlayerUnknown's Battlegrounds ) li s-a ordonat să plătească daune de 10 milioane de dolari, bani pe care dezvoltatorii jocului spun că îi vor reinvesti în tehnologii anti-trișat.Instanțe federale din Statele Unite și Germania au dat câștig de cauză Tencent Games și Krafton, companiile care publică jocul, în procesul intentat unui grup de hackeri cunoscut pentru crearea și distribuirea de cheat-uri, ordonându-le de asemenea acestora să ofere detalii cu privire la modul în care au putut exploata vulnerabilitățile din PUBG Mobile pentru a crea trișările.„Milioane de jucători din întreaga lume se bucură de PUGB Mobile și noi vom asigura un teren de joacă echilibrat pentru toată lumea. Din păcate acțiunile unor grupuri de hackeri subminează corectitudinea jocului. Aceste hotărâri trimit un mesaj clar că nu vom tolera trișatul în PUBG Mobile”, afirmă dezvoltatorii într-un comunicat remis presei și citat de IGN Mai mulți astronomi reputați vor ca Pluto, a noua planetă a sistemului solar până în 2006, să își recapete statutul de planetă, afirmând că reclasificarea sa a fost făcută pe baza unor considerente greșite.Spre deosebire de alte solicitări asemănătoare din trecut, noul apel al astronomilor se bazează pe o cercetare care a durat 5 ani și care urmează să fie publicată în ediția din luna martie a revistei Icarus . Studiul acestora arată modul în care conceptul de planetă a evoluat de-a lungul anilor în tandem cu teoria științifică și cultura, argumentând că Pluto ar trebui reclasificată ca planetă.Uniunea Astronomică Internațională (UAI) a decis în urmă cu 16 ani că Pluto nu întrunește toate cele trei criterii pentru a fi considerată planetă: trebuie să fie rotundă (să fie suficient de masivă pentru ca gravitația să o tragă în această formă), să orbiteze soarele și să își fi curățat orbita de alte obiecte. Problema cu Pluto are de-a face cu al treilea criteriu, ea fiind vecină cu numeroase alte obiecte cosmice mai mici numite „ plutinoizi ”.Însă unii experți nu au fost niciodată convinși de reclasificarea sa și noul studiu spune că retrogradarea lui Pluto la statutul de „planetă pitică” s-a făcut în funcție de definiții ale UAI care s-au bazat mai degrabă „pe un concept popular al ceea ce înseamnă planetă care a contrazis viziunea științifică”.Cercetătorii care au publicat acest studiu cer ca AUI „să își abroge definiția neștiințifică și oprească predarea istoriei revizioniste” deoarece ar putea dăuna științelor planetare. Ei afirmă de asemenea că „planetele sunt motoare unice de complexitate în cosmos, indiferent de indiferent de starea orbitei lor” și că poate ar trebui să considerăm că sistemul solar are peste 150 de planete, fiecare cu caracteristici distincte, potrivit ExtremeTech Personal nu sunt convins și eu știam că reclasificarea lui Pluto s-a făcut tocmai pe baza unor argumente științifice, nu a unora ce țin de cultura populară. Însă ce-i drept eu nu sunt astronom.La suprafață Pluto arată totuși a planetă (FOTO: Wikipedia)Actorul american în vârstă de 49 de ani a confirmat în timpul unui interviu acordat jurnaliștilor de la Herald Sun că a decis să nu mai joace rolul lui Batman după The Flash , filmul cu supereroi al DC ce urmează să fie lansat anul acesta pe 4 noiembrie, după ce a avut o experiență „foarte, foarte, foarte dificilă” în timpul filmărilor pentru Liga Dreptății sub îndrumarea regizorului Joss Whedon Affleck a dezvăluit că a început din nou să bea din cauza presiunilor la care a fost supus în timpul filmărilor, motiv pentru care a renunțat și la filmul Batman de sine stătător pe care îl planifica. Amintim că acesta nu este primul scandal în care este implicat Whedon din cauza filmărilor pentru Liga Dreptății, el fiind acuzat, printe altele, și că a amenințat-o pe actrița israeliană Gal Gadot care a jucat rolul lui Wonder Woman în lungmetraj.Affleck a spus însă că filmările pentru Zack Synder - Liga Dreptății , remake-ul din 2021 al filmului, și The Flash „au pus un retuș cu adevărat plăcut experienței mele cu personajul”. „Nu am spus niciodată asta, e proaspăt scos din tiparnițe, dar scenele mele favorie în ceea ce-l privește pe Batman și interpretarea lui Batman pe care am făcut-o au fost în filmul The Flash”, a mai dezvăluit el.Apropo, în caz că ești puțin confuz că Affleck îl va juca pe Batman în The Flash, că am tot trâmbițat că Michael Keaton va reveni în rol după 30 de ani (și că îl va interpreta și în Batgirl ), filmul va fi despre supereroul cu același nume care se va întâlni cu versiuni diferite ale lui Batman în timp sau universuri paralele, nu mi-e nici mie foarte clar deocamdată.Zack Snyder e un tip chiar foarte mișto, poți vedea interviul pe care l-am făcut cu el AICI (FOTO: HBO Max / DC Films) Deadline a dezvăluit în exclusivitate că actorul american poartă negocieri pentru a juca în The Devil In The White City, o adaptare cu buget mare a cărții cu același nume publicate în 2003 de jurnalistul și autorul american Erik Larson The Devil in the White City spune povestea bazată pe fapte reale a doi bărbați, un arhitect și un criminal în serie, a căror soartă va fi mereu legată de Expoziția universală organizată în 1893 în orașul american Chicago. Cartea și serialul bazat pe ea îi urmăresc pe Daniel H. Burnham, un talentat arhitect care vrea să își lase amprenta asupra lumii, și Henry H. Holmes , un doctor care a construit un „castel al crimei” pentru a seduce, tortura și mutila tinere.Hulu a anunțat în 2019 că preia frâiele adaptării după ce aceasta s-a aflat în diferite stadii de dezvoltare din 2010 și a anunțat că a cooptat deja două nume mari pentru proiect: Leonardo DiCaprio și nimeni altul decât Martin Scorsese care îl va regiza, evident. Dacă părțile vor ajunge la o înțelegere, acesta va fi primul serial major în care Reeves va juca un rol.Keanu Reeves a jucat cel mai recent în Matrix 4: Resurrections care n-a fost tocmai un succes (FOTO: Warner Bros-Village Roadshow / AFP / Profimedia Images)O echipă de cercetători sud-coreeni a dezvoltat o metodă de a controla mintea, dând asigurări totuși că procesul este complet reversibil și că a fost testat cu succes pe șoareci de laborator.Semnalele sunt transmise între neuroni și alte celule din creier prin mesageri electrici și chimici, mecanismul fiind controlat prin eliberarea unor neurotransmițători care facilitează comunicarea intercelulară. Cercetătorii sud-coreeni afirmă că tehnica pe care au dezvoltat-o le permite să manipuleze eliberarea neurotransmițătorilor, controlând astfel atât emoțiile cât și comportamentul șoarecilor pe care a fost testat.Conduși de Justin Lee, directorul Centrului pentru Cogniție și Socialitate din cadrul Institutului de Știință Fundamentală și profesorul Heo Won Do de la Institutul de Știință și Tehnologie Avansată, oamenii de știință din Coreea de Sud au dezvoltat Opto-vTrap, un dispozitiv pe care îl descriu drept „un sistem reversibil de inhibiții pe bază de lumină care poate bloca temporar eliberarea de vezicule de către celulele cerebrale”.Potrivit studiului pe care aceștia l-au publicat în revista Neuron , sistemul este alcătuit dintr-o singură sursă care emite lumină albastră la diferite lungimi de undă. Această lumină permite echipei de cercetători să pornească și să oprească eliberarea neurotransmițătorilor respectivi, la fel ca întrerupătorul unui bec, efectul fiind manipularea emoțiilor și comportamentului la nivel chimic.Oamenii de știință notează că, în funcție de regiunea din creier pe care o țintesc, pot induce sau inhiba emoții foarte specifice și chiar comportamente, în funcție de rezultatul dorit. Ei afirmă că au testat tehnica în laborator pe țesut cerebral și apoi pe șoareci, reușind să „înlăture temporar frica din animale condiționate să se teamă”.Deși descoperirea lor poate duce cu gândul la aplicații nu tocmai de dorit, cercetătorii spun că tehnica nou descoperită va putea avea un impact pozitiv în mai multe domenii de cercetare științifică.Nu cred că e cazul să ne gândim la Candidatul Manciurian, deși uite ce tânără era Meryl Streep (FOTO: Paramount Pictures / Scott Rudin / AFP)Ah, și săptămâna aceasta am avut și depentru Moonfall , filmul sci-fi apocaliptic cu Halle Berry în rolul principal ce urmează să fie lansat în cinematografe pe 4 februarie.Și apropo de Moonfall, în caz că vrei să afli la ce o să ne uităm în 2022, tot săptămâna aceasta am întocmit „almanahul” celor mai așteptate filme ce apar anul acesta și când să fie lansate în cinematografe: