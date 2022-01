Cel mai sinistru serial Netflix (nu e „Midnight Mass”) / Cu cât se vinde pe net un telescop NASA ce-a fost în spațiu / Mumiile misterioase descoperite în China au o origine neașteptată

​NERD ALERT

Gigantul american de streaming a dezvăluit primul trailer oficial pentru The House , viitorul său serial antologie care ar putea fi cea mai sinistră (și bizară) producție a sa de ceva timp, ceea ce e chiar remarcabil ținând cont că Netflix ne-a obișnuit în ultimul timp cu seriile The Haunting of sau Midnight Mass regizate de Mike Flanagan.Deși deocamdată nu știm foarte multe detalii în ceea ce privește The House („Casa”), miniseria animată creată prin tehnica stop cadru este descrisă de Netflix drept „o comedie neagră excentrică” care va spune „trei povești suprarealiste ale indivizilor care au decis să facă din Casă locuința lor”.Iar trailerul este destul de sugestiv: vedem gândaci care dansează, culte de șoareci și pisici antropomorfe, elemente de horror ce amintesc de Exorcistul și stilurile inconfundabile ale lui Tim Burton, David Lynch și chiar Wes Anderson. The House va avea premiera pe Netflix în data de 14 ianuarie, anunță TechRadar Aproape imediat după ce actorul britanic Daniel Craig a anunțat că No Time to Die va fi ultimul său film în rolul lui James Bonad, deja au început zvonurile cu privire la actorul care va îmbrăca fracul emblematicului spion britanic. Unii au speculat chiar că rolul ar putea fi preluat de o actriță, ceea ce ar fi cu siguranță o schimbare majoră.Însă Barbara Broccoli, producătoarea care ține frâiele francizei James Bond de mai bine de un sfert de secol (în 1995 a fost lansat GoldenEye , primul său film Bond) pare să excludă posibilitatea unei schimbări de sex a spionului. Ea a explicat într-un interviu acordat jurnaliștilor de la The Hollywood Reporter de ce nu vede o femeie preluând rolul după No Time to Die.„Cred că va fi un bărbat fiindcă nu cred că o femeie ar trebui să îl joace pe James Bond”, a afirmat ea. „Cred în crearea de roluri pentru femei, nu doar să avem femei care joacă rolurile unor bărbați. Nu cred că avem suficiente roluri grozave pentru femei și este foarte important pentru mine să facem filme pentru femei despre femei”, și-a explicat producătoarea poziția.Afirmațiile sale sunt asemănătoarea cu opinia exprimată chiar de Daniel Craig în luna septembrie. „Pur și simplu ar trebui să fie roluri mai bune pentru femei și actorii de culoare. De ce ar trebui să îl joace o femeie pe James Bond când ar trebui să existe un rol la fel de bun precum cel al lui James Bond, dar pentru o femeie?”, a întrebat actorul britanic la momentul respectiv.Adio, Daniel Craig! (FOTO: Wikimedia Commons)Poliția din prefectura Osaka din Japonia folosește personaje din Ace Attorney , o franciză de jocuri video populare în țara insulară, pentru a combate consumul de marijuana în rândul copiilor.Capcom, studioul de jocuri din spatele francizei, a dezvăluit într-un comunicat de presă remis luna aceasta că lucrează alături de departamentul de prevenire a infracționalității juvenile din cadrul poliției din Osaka pentru a produce 6.000 de afișe și 4.000 de pliante în care vor apărea personaje din The Great Ace Attorney Chronicles.Afișele vor include personaje alături de un „NU!” mare pe ele, reprezentanții Capcom dezvăluind că au fost contactați de poliția japoneză după ce aceasta a observat o „creștere vizibilă” a consumului de marijuana în rândul unor categorii de vârstă mai tinere. Pliantele au început deja să fie distribuite de polițiști, școli și în gările din Osaka luna aceasta, relatează IGN „Just Say No”, după cum ar zice Nancy Reagan (FOTO: Poliția din Osaka)Naveta spațială Columbia a dus în spațiu pe 2 decembrie 1990 o încărcătură foarte specială: 4 telescoape capabile să vadă obiecte astronomice îndepărtate și unice. Telescoapele au efectuat 231 de observații a 130 de obiecte distincte însă nu au mai ajuns în spațiu după această misiune.Trei dintre telescoape au fost expuse ulterior la Muzeul Național al Aerului și Spațiului din cadrul Institutului Smithsonian în timp ce al patrulea a fost cumpărat în 2003 de către un colecționar privat la o licitație organizată de NASA. Iar acum, într-o întorsătură de situație destul de ciudată, acesta a aterizat pe Craigslist pentru un preț de-a dreptul astronomic: 10 milioane de dolari.La aproape două decenii după ce a cumpărat telescopul BBXRT (Broad Band X-Ray Telescope), colecționarul John Urciolo, CEO-ul unei mici companii aerospațiale din statul Maryland, spune că acesta „poate fi livrat oriunde în lume (fără restricții la export) într-un container standard de livrare pe mare”.În ultimii 18 telescopul masiv ce cântărește peste 800 de kilograme (și care a costat NASA 40 de milioane de dolari când a fost construit) a fost depozitat cu grijă într-un container montat pe un „cărucior” construit special pentru el, în așteptarea noului său proprietar. Urciolo le-a declarat celor de la Futurism.com că a decis să scoată la vânzare telescopul pe Craigslist după ce eBay și-a schimbat politicile de vânzare (în favoarea cumpărătorilor).Telescopul BBXRT scos la vânzare pe Craigslist (FOTO: Wikipedia)Cred că așteptăm cu toții cu entuziasm întoarcerea lui Michael Keaton în rolul lui Batman pentru viitorul film The Flash ce va fi lansat înspre finalul anului viitor (4 noiembrie, mai exact) iar acum avem încă o veste grozavă: Keaton va interpreta rolul justițiarului și în lungmetrajul Batgirl care va avea premiera tot cândva în 2022.Deocamdată nu au fost dezvăluite foarte multe detalii despre povestea Batgirl însă știm că filmul se va învârti în jurul eroinei a cărei identitate reală este Barbara Gordon, fiica lui Jim Gordon, cunoscutul comisar al poliției din Gotham. Cântăreața și actrița americană Leslie Grace pe care am mai putut-o vedea anul acesta în filmul In The Heights va juca rolul principal.Anul acesta se împlinesc exact 30 de ani de când Keaton a îmbrăcat pentru a doua și ultima dată costumul lui Batman în Batman Returns , fanii considerând interpretările sale ale eroului ca fiind unele din cele mai bune din toate timpurile, alături de cele ale lui Cristopher Bale. Filmările pentru Batgirl au început deja la Londra însă deocamdată nu a fost anunțată o dată fermă de lansare, relatează Variety Michelle Pfeiffer a jucat rolul lui Batgirl în Batman Returns (FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images)Sau cel puțin asta arată datele site-ului specializat în jocuri HowLongToBeat care a publicat recent clasamentul pentru anul acesta (trebuie să selectezi acolo „2021” la categorii). Ține cont totuși că site-ul își întocmește clasamentele anuale în funcție de feedback-ul primit de la utilizatorii săi, deci nu te enerva dacă nu ești de acord cu el.Deși a terminat anul pe prima poziția în clasament, ultimul titlu al francizei horror deținute de Capcom a avut o concurență puternică. Resident Evil Village a reușit să ia fața la limită jocului Metroid Dread dezvoltat de Nintendo, pe poziția a treia clasându-se Ratchet and Clank: Rift Apart creat de studioul american Insomniac Games.În celelalte clasamente interesante întocmite de HowLongToBeat Mass Effect Legendary Edition a ieșit cel mai bun joc al anului, Pathfinder: Wrath of the Righteous cel mai lung și Dungeons & Dragons: Dark Alliance cel mai prost. Datele arată nițel diferit comparativ cu premiile decernate la ediția de anul acesta al Game Awards și pe care le-am anunțat într-un Nerd Alert anterior.Sute de rămășițe umane conservate în mod natural au fost descoperite la începutul secolului XX și în anii care au urmat în deșerturile din regiunea Xinjiang a Chinei. Cunoscute drept mumiile din Bazinul Tarim , ele au reprezentat o enigmă pentru cercetători din cauza tradițiilor și înfățișării lor neobișnuite.Datate între 2.000 î.e.n. și 200 e.n., mumiile i-au lăsat perplecși pe antropologi fiindcă nu seamănă cu niciun alt grup de locuitori ai regiunii. În schimb, ele prezintă trăsături „occidentale”, sunt îmbrăcate în haine colorate din lână și au fost îngropate alături de lucruri care sugerau practicarea unei agriculturi ce includea creșterea de vite, oi și capre, dar și cultivarea de grâu, orz și mei.Însă probabil cel mai bizar lucru este că aceste mumii au fost îngropate în mijlocul unui deșert arid în sicrie de forma unor bărci care erau acoperite în piei de vacă. Dar un nou studiu publicat în revista Nature de cercetători care au secvențiat genetic rămășițele arată că acestea aparțineau unor oameni ce erau descendenții direcți ai vechilor eurasiatici nordici, o populație care a trăit în nordul stepei eurasiatice și Siberia.Această populație a dispărut în urmă cu aproximativ 10.000 de ani însă amprenta lor genetică se regăsește și în prezent în grupurile de indigeni din Siberia și Americi. Deși nu toate artefactele descoperite alături de mumiile din Bazinul Tarin par potrivite mediului înconjurător - hainele de lână și ritualurile funerare cu bărci nu sunt de regulă asociate cu deșerturi - analiza sugerează că acești oameni aveau într-un procent covârșitor origini locale.Studiul genetic contrazice flagrant teoriile formulate anterior cu privire la originea acestei populații, oamenii de știință speculând înainte că ea ar fi migrat din regiunea Mării Negre, Asia Centrală sau Platoul Iranian. Se pare de asemenea că membrii săi nu s-au amestecat prea mult cu populațiile învecinate, formând o populație genetică izolată necunoscută anterior.„În pofida faptului că au fost izolați din punct de vedere genetic, oamenii din Bazinul Tarim erau remarcabil de cosmopoliți din punct de vedere cultural - ei și-au construit gastronomia în jurul grâului și lactatelor din Asia de Vest, meiului din Estul Asiei și plantelor medicinale ca ephedra din Asia Centrală”, afirmă Cristina Warinner, profesoară de antropologie la Universitatea Harvard și coautoare a studiului, citată de IFL Science Mumiile erau îngropate în bărci în mijlocul deșertului (FOTO: Xinjiang Institute of Relics and Archeology)Ah, și apropo de tradiții și obiceiuri neobișnuite, sâmbăta trecută am avut o ediție specială a Nerd Alert despre cele mai ciudate tradiții de Crăciun din jurul lumii. O poți găsi aici, dacă încă nu ți-a dispărut dispoziția festivă: