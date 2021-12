Cele mai ciudate tradiții de Crăciun din jurul lumii: De la „Colonelul Moș Crăciun” la Crăciunul pe role sau alături de...Donald Duck

NERD ALERT

Japonia: Colonelul Moș Crăciun

Norvegia: Ascundeți măturile!

Venezuela: Crăciun pe...role!

Islanda: Pisica Yule

Ucraina: Pânze de păianjen pe brad

Suedia: Niciun Crăciun fără Donald Duck

Catalonia: Bușteanul care se cacă cadouri

O parte din aceste tradiții mai puțin obișnuite își au originea în sincretismul religios care a marcat primele secole ale răspândirii creștinismului. Altele au origini ceva mai moderne însă unele rămân cu adevărat greu de explicat.Uite, deci, unele din cele mai ciudate tradiții și obiceiuri de Crăciun din jurul lumii:În urmă cu aproape 50 de ani (în 1974, mai exact) KFC a lansat o campanie de marketing festivă înaintea Crăciunului în Japonia. Sloganul simplu „Kurisumasu ni wa kentakkii!” (Kentucky de Crăciun) a fost suficient pentru a pune bazele unei tradiții care continuă până în ziua de azi.Deși Crăciunul nu este o sărbătoare națională în Japonia (în jur de 1% din populație se declară creștină), familii din întreaga țară se îndreaptă spre un KFC local pentru o masă specială de Ajunul Crăciunului. Statuile cu colonelul Sanders din fața restaurantelor sunt îmbrăcate în costumul lui Moș Crăciun iar meniurile sunt servite în ambalaje tematice.Cererea e atât de mare încât KFC a creat un serviciu online special prin care îți poți comanda găleata de Crăciun în avans și ea îți va fi livrată la domiciliu.FOTO: FlickrNorvegienii cred că Ajunul Crăciunului coincide cu perioada anului în care spiritele rele și vrăjitoarele își fac apariția pe Pământ. Prin urmare, în Norvegia toate măturile sunt ascunse în ajunul Crăciunului ca să lase vrăjitoarele fără obiectul muncii. În fond, nimeni nu vrea să se trezească în dimineața de Crăciun să găsească o mătură ruptă sub brad.Totuși, nu e clar cu ce se deplasează vrăjitoarele până ar da de o mătură ce zace nesupravegheată într-o casă. Însă norvegienii cred că această tradiție alungă spiritele rele și îi va proteja de ghinion în noul an.O altă tradiție interesantă din țara nordică ține de cadourile de Crăciun. Acestea sunt aduse nu de Moș Crăciun (sau cel puțin nu la toată lumea) ci de gnomul nisse , o creatură din mitologia scandinavă asociată solstițiului de iarnă în perioada precreștină. Gnomul este descris ca fiind scund, având o barbă albă lungă și o căciulă roșie (sau altă culoare aprinsă) lungă în formă de con.FOTO: PixabayCa o țară predominant catolică Venezuela are numeroase tradiții de Crăciun, festivitățile legate de acesta începând neoficial încă din a doua jumătate a lunii noiembrie. Crăciunul în țara sud-americană tinde de asemenea să fie mai puternic legat de originile creștine ale sărbătorii, și mai puțin comercial. De exemplu, în Venezuela cadourile de Crăciun sunt aduse de pruncul Iisus, nu de Moș Crăciun (deși are și el rolul lui).Însă locuitorii capitalei Caracas au o tradiție mai puțin obișnuită: mersul la slujba de Crăciun pe role. Potrivit obiceiului, în Ajunul Crăciunului copiii își leagă o bucată de ață în jurul degetului mare de la picior în timp ce celălalt capăt al firului este lăsat atârnând pe geam.Cei care trec pe stradă pe role trag de ață ca să le dea de veste copiilor încă adormiți că este tipul să se trezească pentru slujbă. Mersul la biserică pe role a devenit atât de popular încât traficul din Caracas este oprit până la 8 dimineața pentru ca familiile să poată ajunge în siguranță la slujbă. După terminarea liturghiei majoritatea familiilor se întâlnesc pe stradă sau în locuințe ca să împartă mâncare, asculte muzică și danseze.FOTO: Captură videoTe-ai întrebat vreodată de ce te bătea mereu la cap mama că ai nevoie de haine noi de sărbători? Părinții islandezi au o explicație cât se poate de la îndemână și una care nu lasă loc de comentarii.Mai puțin faimoasă decât capra Yule din mitologia scandinavă, Jólakötturinn (numele dat de islandezi pisicii Yule) este prezentată ca o creatură uriașă, de dimensiunea unei case. Legenda spune că aceasta cutreieră insula, căutând să mănânce orice persoană care îi iese în cale și nu este îmbrăcată suficient de gros pentru aspra iarnă islandeză.O posibilă explicație pentru originea legendei ar putea fi că, în mod tradițional, copiii cuminți și harnici care își terminau treburile date de părinți înaintea Crăciunului primeau haine noi în timp ce cei leneși nu. Islandezii spun că se vizitează de Crăciun pentru a se proteja unii pe alții și asigura că nimeni nu este mâncat de pisica Yule.FOTO: Youtube / Snarled O tradiție favorită (și una cu adevărat inedită) a vecinilor noștri ține de împodobirea bradului de Crăciun cu beteală ce amintește de pânza de păianjen și ornarea sa cu mici globuri în formă de păianjen. Ucrainenilor nu le e lene să strângă decorațiunile de Halloween așa că le aruncă apoi pe brad, după cum ai putea crede la prima vedere.Obiceiul provine de la o legendă locală despre o văduvă foarte săracă și copiii ei care au îngrijit până la Crăciun un brad crescut dintr-un con căzut la pământ. Familia a dus bradul în casă de Crăciun însă că femeia era atât de săracă încât nu a avut bani să cumpere nici măcar un glob de Crăciun. Legenda spune că păianjenilor din casă li s-a făcut milă de familie și au „decorat” bradul cu pânza lor.Când copiii s-au trezit a doua zi și au deschis geamurile, razele soarelui au transformat pânzele în aur și argint. Familia a scăpat pentru totdeauna de sărăcie și ucrainenii spun că aceasta ar fi originea betelei care împodobește brazii din întreaga lume (pe lângă faptul că decorațiunile lor inedite aduc noroc și bani).FOTO: FlickrÎn fiecare an familiile din toată Suedia se strâng de Ajunul Crăciunului în jurul televizorului la ora 15:00 fix pentru a asculta mesajul de Crăciun al lui Donald Duck. Suedezii își fac planurile de Crăciun în jurul acestei emisiuni speciale, peste 40% din populația țării uitându-se la ea. The Local relatează că anul trecut emisiunea a stabilit un record de vizionări, 4,5 milioane de suedezi, aproape jumătate din populația țării, uitându-se la îndrăgitul personaj Disney livrându-și mesajul de Crăciun. Iarna trecută emisiunea și-a bătut nu doar propriul record de vizionări ci a devenit cea mai vizionată emisiune TV din istoria Suediei.Tradiția datează din jurul anilor 1960 când televiziunile erau o noutate în Suedia și țara avea doar două posturi TV, unul dintre acestea difuzând desene animate Disney de Crăciun. Chiar dacă pare o tradiție ciudată, faptul că familiile se strâng să se uite împreună la desene e cât se poate de frumos.FOTO: Pontus Lundahl / TT / The LocalPe lângă tradiționalul brad de Crăciun, catalanii mai au și așa-numita tradiție a „caga tió” sau, scuzați exprimarea, „bușteanul care se cacă”. Localnicii din Catalonia creează un personaj dintr-un lemn, desenându-i o față și punându-i o pălărie. Apoi, între 8 și 24 decembrie, ei „hrănesc” bușteanul cu fructe uscate, nuci și dulciuri.De Ajunul Crăciunului întreaga familie bate bușteanul cu bețe și cântă un colind care s-ar traduce în mare ca „dacă nu te caci bine o să te bat cu un băț”, până când acesta își „eliberează” toate bunătățile. Aș zice că nu e greu de înțeles de ce tradiția n-a prins și în alte locuri.Catalanii își decorează de asemenea Scena Nașterii Domnului cu mici figurine ceramice numite „ caganer ” care la rândul lor se răhățesc. Mereu ilustrate cu pantalonii în vine, figurinele sunt adesea inspirate din evenimentele anului ce urmează să se încheie, reprezentând de cele mai multe ori persoane cunoscute (politicienii sunt una din țintele predilecte ale catalanilor).FOTO: Lluis Gene / AFP / Profimedia Images