Fugarul Dragoș Săvulescu a devenit tată. El și iubita sa au apelat la o mamă surogat

Omul de afaceri Dragoș Săvulescu, condamnat în luna martie la 5 ani și jumătate de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanţa şi Mamaia și fugit din țară înainte de pronunțarea sentinței, a devenit tată. Anunțul a fost făcut de către iubita sa, modelul Angela Martini, care spune că au apelat la o mamă surogat din SUA.

Angela Martini a făcut anunțul pe Instagram: "Fiul nostru, Kyree Martini Săvulescu, prelungirea iubirii noastre, s-a născut ieri, 2 decembrie 2021, în Dallas, Texas. Am fost norocoși să avem copilul nostru cu ajutorul unui remarcabil purtător surogat. Vom fi mereu recunoscători ființei excepționale care ne-a purtat băiețelul! Inimile noastre sunt pline de iubire și fericire! Bun venit în această lume, Kyree!”.









Fugit din România, tratat cu clemență de judecătorii italieni



Dragoș Săvulescu, condamnat în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanţa şi Mamaia și fugit în Italia pentru a scăpa de închisoare, a rămas cu pedeapsa de 5 ani și jumătate de închisoare, după o decizie definitivă a Înaltei Curți. Hotărârea a fost pronunțată în 12 martie 2021 de instanța supremă, care a respins contestaţia la executare formulată de fostul finanţator al clubului Dinamo, care ceruse să îi fie anulată condamnarea.



Omul de afaceri a fugit din țară înainte ca instanţa să îl condamne definitiv şi s-a stabilit în Italia, unde Curtea de Apel din Napoli a respins cererea României de extrădare.



Mai mult, judecătorii italieni i-au transformat cei cinci ani şi jumătate de închisoare cu executare în doi ani şi cinci luni, dar cu suspendare pe teritoriul Italiei, decizie nerecunoscută de către instanțele din România.



Astfel, Săvulescu s-a stabilit în Italia, unde - protejat de pedeapsa din România - se învârtește în cercurile mondene împreună cu iubita sa, fotomodelul de origine albaneză Angela Martini. Săvulescu, Martini, dar și prietenii lor sunt activi pe rețele de socializare, mai ales pe Instagram.



Prins pe insula Mykonos în august, după o poză postată pe Instagram



Cuplul a părăsit Mykonos după ședința judecătorească și s-a întors la casa lor din Milano.

Săvulescu a fost arestat provizoriu în 9 august în Grecia, în vederea executării mandatului european de arestare emis de către Curtea de Apel București, în baza hotărârii judecătorești definitive de condamnare.În septembrie, Curtea de Apel din Syros a blocat cererea de extrădare a lui Dragoș Săvulescu, anunțau albanezii de la Politiko.al . Informația a fost confirmată apoi de Ministerul român al Justiției.Instanța i-a dat credit lui Săvulescu, fiind de acord că România nu are puterea de a forța extrădarea sa din Grecia.Curtea de Apel din Napoli, unde este rezident Săvulescu, respinsese anterior cererea de extrădare către România, în timp ce recunoaște în mod legal cazul din Italia și a aplicat o amnistie a sentinței, conform legislației italiene.În timp ce părăsea instanța din Syros, Dragos Săvulescu a spus: „Ne bucurăm că instanța din Grecia a acceptat că ordinul de extrădare este legal nemeritat și că am dreptul să mă întorc în Italia. Deși ultimele săptămâni au fost un iad, arestarea mea din Mykonos a demonstrat cel puțin din nou modul în care autoritățile române sunt dispuse să abuzeze de legislația italiană și europeană urmând un ordin în care nu au autoritatea de a face acest lucru. Autoritățile române au dezinformat în mod deliberat autoritățile elene, chiar dacă au fost informate oficial de către autoritatile italiene că situația mea a fost clarificată legal în Italia. Acesta este un revoltător abuz de drept internațional făcut de către autoritățile din România – care în mod clar trăiesc încă pe vremea lui Ceaușescu – și parte a unei campanii de persecuție pentru o infracțiune pe care nu am comis-o. Cea mai afectată persoană este soția mea”.