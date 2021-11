LIVEVIDEO ​Zilele Biz 2021 - Investitorii față în față cu startup-urile românești: Cum se face în 2021 finanțarea inovației?

Articol susținut de BIZ

A doua zi din cadrul maratonului Zilele Biz este dedicată Inovației. Pe scena de la Marmorosh Bucharest vor urca liderii din spatele inovațiilor care schimbă jocul. Vom descoperi care sunt liderii de business care au reușit să pună companiile pe care le conduc in the spotlight, ca sursă de inovație și talent creativ. Explorăm "the next big idea" și reunim nume consacrate din business nu doar pentru a vorbi despre următoarele inovații spectaculoase, ci pentru a le construi, aici și acum.

Printre speakerii zilei se numără: Radu Georgescu (Founding Partner, Gecad Ventures), Victor Armășelu ( Head of Consumer Electronics, Samsung Electronics România & Bulgaria), Mihai Mardale (Head of e-Mobility, Enel X România), Beniamin Mincu (Fondator & CEO, Elrond), Monica Obogeanu (Startup Programs Manager, Orange România), Claudiu Butacu (Co-founder, EfdeN), Cristian Munteanu (Founder & Managing Partner, Early Game Ventures), Mihai Guran (CEO TechAngels), Carmen Sebe (CEO SeedBlink).





Descoperiți aici programul complet și speakerii de la Ziua de Inovație.





Despre Zilele Biz

De 20 de ani, Zilele Biz este martorul tuturor transformărilor și evenimentelor economice și de business din România. Din 2002 și până azi, la Zilele Biz s-au format generații de profesioniști în antreprenoriat, management, comunicare și marketing.

Facebook accesează linkul aici. Ediția 20 a festivalului Zilele Biz este și anul acesta LIVE, într-o transmisiune gratuită pe rețelele de socializare Biz. Pentru Live Streaming pe

Temele de discuție explorează revoluția blockchain, tehnologii sustenabile, securitate și tedințe în e-commerce. De asemenea, vom pune față în față startup-uri, businees angels și fonduri de investiții, pentru a afla cum se face în 2021 finanțarea inovației.Partenerii Zilei de Inovație sunt First Bank, Enel, Philip Morris International, Samsung, Orange, Carrefour, Endava, Siviero Maria, Nespresso, Foodpanda, Schneider Electric.Zilele Biz prezintă într-un maraton LIVE de 5 zile, transmis pe pagina de Facebook și canalul de YouTube ale revistei Biz, schimbul de idei, analizele, soluțiile și previziunile care trasează tendințele din mediul de business românesc.De 20 de ani, Zilele Biz înseamnă networking profesionist pentru participanți și content de calitate pentru audiență.​Articol susținut de BIZ