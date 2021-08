​VIDEO Cîțu: În acest moment mai sunt 35 de români în Afganistan. Vom trimite un avion cât mai rapid să-i aducă acasă / Președintele Iohannis a dispus implicarea de urgență a Forțelor Aeriene pentru evacuarea cetățenilor români de pe Aeroportul din Kabul

Premierul Florin Cîțu a precizat luni că în acest moment mai sunt 35 de români în Afganistan și că i-a propus președintelui Iohannis trimiterea unui avion cât mai rapid pentru a-i aduce în țară. "În acest moment avem 2 variante pe care lucrăm: un avion care va fi în colaborare cu NATO care trebuie să plece în curând sau un avion al nostru care merge direct acolo." Cîțu a spus că inițial au fost 60 de români, dar au mai rămas 35 și a făcut apel la românii care mai sunt acolo și nu au contactat misiunea diplomatică din Pakistan să o facă cât mai repede.





UPDATE 16.06 Președintele României, Klaus Iohannis, a dispus implicarea de urgență a Forțelor Aeriene Române pentru evacuarea de pe Aeroportul din Kabul a cetățenilor români aflați încă pe teritoriul statului afgan.



"În această dimineață am avut mai multe discuții cu domnul Președinte referitor la situația de securitate din Afganistan. Știți că pe 13 august MAE a ridicat nivelul de alertă la maxim: Părăsiți imediat Afganistan!În acest moment mai sunt 35 de cetățeni români în Afganistan. I-am propus dl Președinte să trimitem un avion pentru a-i aduce acasă. În acest moment avem 2 variante pe care lucrăm: un avion care va fi în colaborare cu NATO care trebuie să plece în curând sau un avion al nostru care merge direct acolo. Dar în acest moment au dispoziție clară pentru MAE și MAPN să trimită un avion cât mai rapid pentru a-i aduce pe cetățenii români acasă.Pe această cale aș vrea sa transmit tuturor românilor care mai sunt acolo și nu au contactat misiunea noastră diplomatică din Pakistan să o facă cât mai repede. În acest moment nivelul de alertă este maximă: părăsiți imediat Afganistan-ul!Nu sunt din cadrul Ambasadei. Sunt și de la ONU și din mediul privat sunt mai multe persoane. Au fost 60 și mai sunt 35 de persoane. Sunt în siguranță toți. Repet, noi am făcut toate demersurile, am luat decizia să trimitem un avion oricum acolo. Cel mai rapid s-ar putea să fie cel împreună cu NATO. Vom vedea. Dacă este varianta avionului cu NATO românii vor fi aduși până în Georgia și vom trimite un avion acolo, dacă nu trimitem avion direct.Există o celulă de criză la nivelul MAE, MAPN și celelalte instituții.", a spus Florin Cîțu.