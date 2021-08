​INTERVIU Ce face un "tribe lead" și ce înseamnă management 3.0? Am aflat de la Mihai Sima, inginer de software pentru sateliți la Thales și maratonist și fotograf amator, în timpul liber

​Articol susținut de Thales

Mihai Sima e informatician. Absolvent al Facultății de Matematică, lucrează de aproape doi ani la Thales Romania și e managerul unei echipe de softiști. Pasiunea pentru tehnologie se află pe lista lungă a lucrurilor pe care le face cu plăcere: sport, fotografie și ”consumul” cărților de ficțiune. Mihai spune că reușește să mențină în echilibru balanța între job și timpul liber și se bucură că, la job, face parte dintr-o echipă despre care el spune că e senzațională.





Ce este și ce face un tribe lead?





Aplici acest tip de management de când lucrezi în Thales?





Dacă echipa funcționează, noul tip de management 3.0 ar trebui să-ți lase destul timp liber, nu-i așa?





https://jobs.thalesgroup.com/search-jobs/romania. Dacă și tu ești pasionat de software sau de inginerie și vrei să faci următorul tău pas în carieră într-o companie care construiește un viitor în care cu toții putem avea încredere, caută aici jobul potrivit ție:

Articol susținut de Thales

Varianta scurtă de răspuns ar fi că sunt managerul unei echipe de ingineri de software care lucrează la proiecte pentru divizia aerospațială Thales Alenia Space. Dar, ca orice variantă scurtă, aceasta e versiunea incompletă a definiției pentru un tribe lead, care în zilele noastre înseamnă un alt stil de a conduce o echipă. Sunt de mai bine de 20 de ani în domeniul IT. Am început cu e-commerce, iar acum coordonez 20 de tineri care fac software pentru sateliți în cadrul Thales Romania. Adică sunt tribe lead. Simt nevoia să explic puțin. Stilul clasic de management presupunea că problemele dintr-o echipă erau rezolvate de un manager. Dar, lucrurile evoluează, s-a schimbat abordarea și asta e foarte bine.Echipa de management din care fac parte funcționează după cu totul alt principiu. Aplicăm principiile de management 3.0, care pe scurt se rezumă la: actul de management e important, managerul nu. Altfel spus, echipa este elementul central și are puterea să găsească soluții și să rezolve cele mai multe probleme, care în mod tradițional erau rezolvate de manager. Acum rolul de tribe lead, de manager, este acela de a mă asigura că sistemul funcționează, iar echipa chiar aplică aceste principii. Argumentul e simplu: echipa, și nu managerul, cunoaște cel mai bine problemele și poate găsi cele mai bune soluții.Da, și nu doar eu am această abordare. Este stilul de lucru al companiei, unde - poate ar trebui să precizez - sunt mulți tineri care fac internship și care apoi devin angajați full time. Echipa este foarte importantă pentru orice proiect și imaginați-vă că facem software pentru sateliți. Aici am avut primul contact cu software pentru sateliți. E o industrie impresionantă care deservește multe domenii importante și de care, fără să realizăm, noi avem nevoie în multe dintre activitățile noastre.Gândiți-vă doar că sateliții sunt folosiți în meteorolgie, în navigație. Și aș mai adauga că, dincolo de sateliți, Thales Alenia Space a proiectat și livrat multe dintre componentele aflate pe Stația Spațială Internațională și dispozitive cheie pentru robotul trimis pe Marte. Spun cu toată sinceritatea că poziția de tribe lead a însemnat un pas important în formarea mea profesională care aici, în companie, e continuă. Colaborez cu echipe din Franța, e loc de crescut și vreau să profit de această oportunitate.Da, sunt un informatician de 42 de ani cu familie și multe hobby-uri care nu au legătură cu tehnologia. Îmi plac ficțiunile și citesc destul de mult, am ajus la 80 de cărți pe an. Și am timp și de sport. Sunt maratonist, am un antrenor cu care fac antrenament de 3-4 ori pe săptămână. Am participat la multe semimaratoane și, până acum, am terminat și două maratoane.Mă pregătesc pentru al treilea, care e programat în toamnă. Și mai fac un lucru cu mare plăcere și interes: fotografie macro cu insecte. Interesul a fost sporit și de faptul că unele dintre fotografiile mele, publicate pe Internet, au atras atenția unor specialiști care studiază insectele. În timpul unei mini-vacanțe la Corbu am fotografiat un miriapod pe plajă. Poza a ajuns cumva la o doamnă entomolog - așa se numesc cei care se ocupă cu studierea insectelor - care m-a contactat și mi-a cerut detalii despre locul în care făcusem fotografia.Așa a ajuns să identifice și să localizeze această insectă în acest nou habitat, pe plajă la Corbu, unde nu mai fusese întâlnită. Zona de răspândire este, în mod normal, mult mai la sud în Europa. M-am simțit util în pasiunea mea de fotograf amator. Îmi permit să zic, păstrând proporțiile evident, ca fac echipă și cu entomologii. Cred că v-ați dat seama deja că ideea de echipă e foarte bine întipărită în tot ceea ce fac și în felul meu de a fi.