Violeta Alexandru propune publicarea tuturor spaţiilor comerciale de stat care ar putea fi închiriate

”M-am întâlnit cu reprezentanţii comercianţilor de la staţiile de la Metrou din Bucureşti. Cei demolaţi sau cei care aşteaptă să fie demolaţi (…) În unele cazuri demolările par a se fi făcut fără anunţ prealabil (unii primiseră anunţ verbal, fără notificare scrisă, fără termen de organizare a închiderii spaţiului). Unii comandaseră şi plătiseră marfă şi au rămas cu ea neştiind că urmează închiderea, alţii, din alimentaţie, comandaseră produse şi au rămas cu ele, practic deteriorându-se. Unii au rămas cu rate la credite pentru afacerile lor. Pentru alţii, era singura sursă de venit, chiar pentru întreaga familie. Sunt realităţi ale oraşului. Sunt bucureşteni. Acolo unde sunt probleme, voi fi întotdeauna când e vorba despre oameni care muncesc”, a scris, luni seară, pe afcebook, Violeta alexandru.Liderul PNL Bucureşti a precizat că le-a spus comercianţilor că nu are nicio calitate pentru a putea interveni în conflict.”Nici nu cunosc toate detaliile relaţiilor juridice dintre Metrorex şi societatea care le-a închiriat spaţiile. Că nu încurajez ilegalităţile, dacă există. Că nu pun în discuţie decizii ISU - acces căile de acces. Că sunt pentru un comerţ civilizat. Impresia mea este că s-au informat despre mine, nu au încercat nicio clipă să îmi ceară vreo intervenţie, mai degrabă au venit cu speranţa că sunt ascultaţi. Mi-au făcut o scurtă prezentare, dar doar cu titlu de informare. Situaţia lor juridică trebuie să fie lămurită între părţi/în instanţă, dacă se apreciază necesar sau dacă părţile decid. Întrebarea mea către nişte oameni care depindeau de veniturile obţinute din comercializarea produselor a fost una singură: ce faceţi în continuare cu locurile voastre/ale angajaţilor de muncă? Oraşul are nevoie de oameni care să muncească, să câştige un venit prin muncă. Nu este nicio satisfacţie pentru nimeni ca oamenii să rămână fără venit. Nu am legătură cu niciun comerciant care avea spaţiu de desfacere la Metroul din Bucureşti”, a mai scris Violeta Alexandru.Aceasta a afirmat că s-a gândit la o soluţie: ”În oraşul nostru toate spaţiile deţinute de autorităţile locale trebuie să fie cunoscute pentru ca oricine este interesat, în orice moment, să evalueze oportunitatea. Nu văd niciun motiv pentru care nu s-ar cunoaşte, în orice moment, care sunt disponibile, care sunt sub contract, cine este chiriaşul, la ce preţ şi când expiră contractul. O procedură transparentă prin care să se permită licitarea acestor spaţii trebuie să dea posibilitatea oricărui comerciant să depună o ofertă. Avantajoasă pentru ambele părţi. Sigur, alternativa, pe care sunt conştientă că o vor folosi aceşti oameni acum, este închirierea de la private”.Aceasta a anunţat că va discuta cu consilierii PNL.”Voi discuta cu echipa consilierilor liberalii. Toată lista spaţiilor comerciale la vedere! Tot ceea ce este închiriat acum, până când, la ce preţ şi tot ceea ce este disponibil. Nu primarul trebuie să ofere, totul trebuie pus la vedere. Aceasta este soluţia corectă. Pentru transparenţă şi şanse egale la business în acest oraş. Prea mult contează să ştii pe x sau pe y pentru a pune pe picioare un business. Bucureştiul trebuie să se scuture de aceste obiceiuri. E timpul pentru civilizaţie şi şanse pentru toţi cei care vor să desfăşoare o afacere cinstită în oraş. Dacă se amenajează noi spaţii la Metroul bucureştean, pe norme ISU şi cu un concept modern, procedura prin care se cer oferte trebuie să fie nu transparentă, super- transparentă”, a încheiat Alexandru.Metrorex a început demolarea tuturor spaţiilor de la metrou.