Violeta Alexandru cere ca bazele de date din sistemul public să poată fi accesate de către toți funcționarii publici

Instituțiile/entitățile publice vor desemna funcționarii publici responsabili pentru accesarea, prin interfață, repet - prin interfață, a bazelor de date ale altor instituții/entități publice astfel încât să nu existe riscul ca altcineva să intre și să modifice vreo informație.

Accesul unui funcționar public în interfața care preia datele esențiale din baza de date a altei instituții/entități publice se poate face pe bază de parolă/cod de identificare în vederea vizualizării și preluării datelor necesare. Se poate vedea ce funcționar ce date a accesat. Cum avem încredere într-un angajat al poliției, așa trebuie să avem și într-unul de la Muncă. În plus, astăzi, toate instituțiile au obligația să respecte Regulamentul privind GDPR.

Pentru cei care au frici (eu nu am!) - fiecare funcționar care intră în interfața creată pentru fiecare bază de date esențială în livrarea unui serviciu public, ar trebui să aibă un cod de identificare. Dacă este nevoie, și o instruire. Nu există, pentru mine, diferențe la nivelul răspunderii, între funcționarii publici, funcție de locul în care lucrează. Avem un singur sistem public, nu văd de ce am crede că funcționarii de la Educație, de la Transporturi, de la Sănătate sunt iresponsabili. Nu sunt.

Aceasta motivează că toți sunt funcționari publici și nu există diferență de responsabilitate.”De ce când accesezi servicii publice din sănătate sau privind transportul public, trebuie să aduci dovezi, hârtii peste hârtii, ca și cum datele tale nu se regasesc deja în sistemele informatice ale instituțiilor publice? M-am ocupat de acest lucru la Ministerul Muncii, cât am putut, cu multe alte urgențe în față. Problema e dincolo de ușa Ministerului. Între instituții. În orice caz, orice fac, tot aici ajung. Așa că m-am tot gândit care să fie soluția, la nivelul întregului sistem. Dacă nu o găsim și dacă nu mișcăm lucrurile tot aici vom fi în 10 ani.”, scrie Violeta Alexandru pe pagina ei de Facebook Șefa liberalilor bucureșteni spune că nu mai crede acum în posibilitatea de a interconecta bazele de date ale instituțiilor publice pentru că, tehnic, fiecare instituție are tipul ei de platformă, fiecare cu achiziția ei, cu propriul caiet de sarcini și specificații tehnice.”Cred că va funcționa mai repede următoarea soluție. Funcționarii, pe care îi consider responsabili, trebuie să poată să acceseze informațiile/datele gestionate în sistemul public, indiferent de instituția care le deține. Dacă nu prin access direct în toate amănuntele unei baze de date măcar printr-o interfață care să redea, fiecărei instituții, acces la datele esențiale ale alteia. De exemplu cum se întâmplă acum cu PatrimVen. Deci #sepoate și nu s-a întâmplat nicio tragedie. Cum băncile au acum acces la datele ANAF.”, mai spune acesta.