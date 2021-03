Odderon, particula „eretică” teoretizată de un fizician român în 1973, a fost descoperită la CERN / Craterele de pe Titan ar putea fi leagănul perfect pentru viață / Trei noi proiecte Game of Thrones

​NERD ALERT

Comunitatea științifică a căutat fără succes timp de aproape jumătate de secol așa-numita particulă Odderon propusă de fizicienii Basarab Nicolescu și Leszek Łukaszuk însă acum o echipă de cercetători suedezi și maghiari a descoperit particula evazivă printr-o analiză extinsă a datelor experimentale de la Large Hadron Collider.„În 1973, în colaborare cu fizicianul polonez Leszek Łukaszuk, am formulat o nouă teorie în cadrul interacțiunilor tari la energii înalte, fondată pe principiile fundamentale ale fizicii. Conceptul rezultat numit Odderon a fost considerat revoluționar în acel moment, chiar eretic, și a stârnit violente polemici, deoarece el punea sub semnul întrebării numeroase lucrări ale unor fizicieni importanți. Consecințele sale experimentale erau spectaculoase”, afirma profesorul Nicolescu într-un interviu acordat revistei UBB în 2018.Însă săptămâna aceasta o echipă de cercetători a anunțat că a reușit să confirme definitiv particula Odderon printr-un studiu de analiză avansată a datelor de la acceleratorul de particule al CERN. „Acesta este un moment de reper în fizica particulelor! Te simți fantastic să contribui la o mai bună înțelegere a materiei; elementele fundamentale ale lumii noastre”, a afirmat Roman Pasechnik, cercetător în domeniul fizicii particulelor de la Universitatea Lund din Suedia.Prin analize ample de date privind coliziunile elastice proton-proton și proton-antiproton, cercetătorii au reușit să se apropie de confirmarea noii particule. Analiza a durat mai multe luni dar în cele din urmă a dat roade. „Am lucrat cu unii dintre cei mai buni fizicieni din lume. Au fost uimiți când am publicat rezultatele noastre", a declarat Pasechnik, potrivit Phys.org Profesorul Basarab Nicolescu (FOTO: Pagina de Facebook a fizicianului)Universal Pictures a lansat un nou trailer pentru Voyagers, viitorul său film SF în care Colin Farrell și Tye Sheridan se vor lupta pentru viitorul speciei umane. În această dramă spațială intensă personajul lui Farrell, Richard, însoțește un echipaj de copii creați în laborator pentru o călătorie multi-generațională menită să salveze omenirea prin colonizarea unei noi lumi.Însă datorită distanței, nepoții tânărului echipaj vor fi cei care vor coloniza noua planetă, motiv pentru care actualii tineri, destinați să moară înainte de a ajunge la destinație, au fost crescuți fără familie sau conceptul lumii exterioare. Rolul lor este doar de a-și finaliza partea de misiune și de a se reproduce. Dar ce se întâmplă atunci când cele mai întunecate părți ale naturii umane se strecoară în acest mediu steril?Scris și regizat de Neil Burger (cunoscut pentru regizarea The Illusionist - deci și mai multe motive de entuziasm), Voyagers va fi lansat în cinematografe în 9 aprilie, anunță HeyUGuys Voyagers a fost descris drept un „ Împăratul muștelor ” în spațiu de unii cineaștiȚi-ai dorit vreodată să încerci rolul de „geniu malefic” sau poate doar un mod distractiv de a-ți experimenta fanteziile maniacale fără a provoca vreun rău real? Dacă da, este posibil să fi jucat Evil Genius , simulatorul de dominație mondială dezvoltat de Elixir Studios și lansat în 2004.Dacă nu ai încercat titlul original dar crezi că ideea sună mișto, ai noroc fiindcă tocmai a fost anunțată data de lansare a succesorului său. Iar dacă ești printre fanii înrăiți ai jocului original probabil vei fi foarte entuziasmat să afli că, după o așteptare de 17 ani, mult anticipatul sequel al Evil Genius va fi lansat la sfârșitul acestei luni, în 31 martie mai exact!Din ce putem vedea din trailerul dezvăluit de Rebellion Developments, dezvoltatorul care a preluat drepturile asupra titlului de la defunctul Elixir Studios, Evil Genius 2 pare să păstreze gameplay-ul, atmosfera și locația insulară a primului joc, adăugând câteva personaje noi și actualizând grafica pentru a face față pretențiilor gamerilor de azi. Mai rămâne doar să îți pui la cale planul malefic, scrie Looper World Domination parcă seamănă un pic PREA mult cu primul joc dar nu vreau să fiu Gică ContraHBO continuă cu planurile de extindere a francizei Game of Thrones, Deadline aflând că televiziunea americană explorează trei noi proiecte inspirate din lumea fictivă a autorului George RR Martin, pe lângă cele două seriale deja anunțate, House of the Dragon și Tales of Dunk and Egg.Unul dintre proiecte, cu titlul 9 Voyages, pare că-l va avea la conducere pe Bruno Heller (producătorul Rome) și îl va urmări pe lordul de Tides Corlys Velaryon, cunoscut ca Șarpele de Mare, capul Casei Velaryon. Personajul va apărea și în House of the Dragon, serialul prequel Game of Thrones pe care HBO a anunțat că îl va lansa anul viitor, fiind deja în producție.Un al doilea proiect, denumit deocamdată 10.000 Ships, se va învârti în jurul reginei războinice Nymeria, o înaintașă venerată a Casei Martell care a fondat regatul Dorne (ea a devenit atât de legendară în tărâm încât două personaje îi poartă numele în seria originală GoT: Nymeria Sand și câinele lui Arya Stark). Al treilea proiect va urmări poveștile din Flea Bottom, ghetoul notoriu din capitala King's Landing în care s-au născut personaje ca Davos Seaworth și Gendry Baratheon.Dintre cele trei, proiectul 9 Voyages pare cel mai avansat, având deja la bord o echipă creativă care să-l dezvolte, în timp ce celelalte două sunt deocamdată doar explorate. Ca de obicei, HBO a refuzat să comenteze informațiile dezvăluite de Deadline Game of Thrones pare proverbiala gâscă cu ouă de aur a HBO (FOTO: Ruba / Backgrid UK / Profimedia). Square Enix a dezvăluit în timpul prezentării sale de joi dimineața a proiectelor la care lucrează primul trailer oficial pentru Life is Strange: True Colors, noul joc de aventură dezvoltat de studioul Deck Nine pentru franciza mult aclamată.True Colors va fi lansat pe 10 septembrie pentru PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S și Stadia și, spre deosebire de titlurile anterioare, va fi „full option”, adică întreaga poveste va fi lansată odată cu jocul și nu în formatul episodic cu care Life is Strange ne-a obișnuit în trecut. O veste bună, zic eu.Noul personaj principal, Alex Chen, are „empatie paranormală”, putând „simți, absorbi și manipula emoțiile puternice ale celorlalți pe care le vede ca niște aure aprins colorate”. Alex va trebui să-și folosească puterea supranaturală pentru a-și da seama ce s-a întâmplat cu adevărat cu fratele ei, Gabe, în timpul morții sale „accidentale”, relatează Destructoid Snyder a regizat trei filme în universul DC, Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice și Justice League, lucrând ca producător și la Wonder Woman, Wonder Wonder Woman 1984, Suicide Squad, Aquaman și la alte două viitoare filme DC,Suicide Squad și Flash.Un portofoliu mai mult decât impresionant însă se pare că regizorul pare s-a săturat de proiectele care implică super-eroi după ce joia aceasta tocmai a fost lansat Zack Snyder's Justice League, interpretarea sa asupra Ligii Dreptății , film cerut de fani încă din 2017 după ce Snyder a fost nevoit să se retragă din pelicula originală din cauza unei tragedii personale și Joss Wheldon a dat-o în bară cu finalizarea ei.„Păi uite, sunt fan al unor benzi desenate, sunt unele benzi desenate pe care le iubesc, știi? Am vrut mereu să fac Dark Knight Returns al lui Frank Miller și alte câteva dar nu știu. Aș zice că sunt destul de fericit doar să lucrez, cu filmul pe care l-am terminat, dar nu mai am cu adevărat o dorință arzătoare să fac un alt film inspirat din benzi desenate”, a declarat Synder într-un interviu.Snyder are deja câteva proiecte în plan. Primul va fi incursiunea sa în genul zombi cu Army of the Dead care va fi lansat în 21 mai de Netflix. Regizorul și-a exprimat de asemenea interesul pentru a adapta romanul Fountainhead al scriitoarei libertariene Ayn Rand și de a explora mitologia regelui Arthur dar deocamdată ambele proiecte sunt doar la stadiul de speculații, scrie Screen Rant Justice League ar putea fi ultimul film cu super-eroi al lui SnyderTitan, satelitul înghețat al lui Saturn, i-a fascinat pe oamenii de știință încă de când sondele Voyager au trimis înapoi primele imagini cu singura lună din sistemul solar care are o atmosferă densă. Iar după misiunea Cassini-Huygens lansată în 1997 cercetătorii au ajuns să creadă că scoarța sa înghețată acoperită cu hidrocarburi organice ascunde un ocean lichid.Un nou studiu al unei echipe de cercetători de la Universitatea din Campinas sugerează că un asteroid sau o cometă care se izbește în Titan ar putea amesteca teoretic cele două ingrediente, craterul rezultat în urma ciocnirii oferind un loc ideal pentru apariția vieții. Impactul ar putea produce „o supă primordială de care ai avea nevoie pentru ca viața să se dezvolte”, spune Penteado Crósta, geolog planetar la universitatea braziliană.Acesta și colegii săi au modelat impactul care a format mai mare crater al lunii, Menrva - cu lățimea de 425 de kilometri, despre care se crede că s-a format în urmă cu un miliard de ani. Simularea a sugerat că craterul a fost format de impactul unei roci spațiale late de 34 de kilometri care a lovit suprafața cu o viteză de 7 kilometri pe secundă.Căldura impactului ar fi creat un lac în crater care ar fi înghețat probabil după un milion de ani datorită temperaturilor extrem de scăzute de pe Titan însă Penteado Crósta spune că este posibil ca intervalul de timp să fi fost suficient pentru ca viața unicelulară să evolueze, profitând de apa lichidă, moleculele organice și căldura rezultată în urma impactului. „Este [un scenariu] destul de bun pentru bacterii”, afirmă geologul planetar.Crósta crede și că este posibil ca impacturi mai mici să fi fost suficiente pentru a străpunge scoarța lui Titan, poate chiar la Selk , un crater cu o lățime de 90 de kilometri cu o vechime estimată la câteva sute de milioane de ani, ceea ce ar însemna că orice dovadă a vieții ar fi mai recentă. „Selk ar putea avea mai multe șanse să aibă un fel de bacterii fosilizate conservate în gheață”, spune cercetătorul.Selk este locul de debarcare planificat pentru Dragonfly , o dronă autonomă propulsată nuclear care urmează să fie lansată în 2027 și să asolizeze pe Titan în 2036. Dacă un impact ar fi penetrat scoarța lui Titan aici, misiunea NASA ar putea afla. Dar Elizabeth Turtle, cercetătoarea principală a misiunii, nu este atât de sigură, afirmând că „nu există dovezi puternice” care să susțină această ipoteză, potrivit revistei Science Craterul Menrva de pe Titan (FOTO: Wikipedia / NASA)P.S: Sper că ai văzut că de anul viitor o să îți poți echipa bicicleta cu cauciucuri precum cele cu care Curiosity se plimbă acum pe suprafața lui Marte , nu?