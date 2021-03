Prima reacție a Spitalului Sibiu după acuzațiile grave privind moartea unor pacienți cu COVID în secția ATI: Sedarea se face doar la pacienţii agitaţi pentru ca aceştia să nu-şi inducă leziuni

Conducerea Spitalului Județean Sibiu a reacționat după mărturia șocantă a unui cadru medical despre modul în care sunt tratați pacienții cu COVID-19 în secția ATI a unității medicale. Reprezentanții spitalului spun că, de la debutul pandemiei, 570 de pacienţi au fost internaţi la ATI COVID, iar 397 au decedat, că la terapie intensivă ajung pacienţii în stare foarte gravă, iar 152 s-au reîntors pe secţii. Conducerea unității medicale mai susține că sedarea se face doar la pacienţii agitaţi, pentru ca aceştia să nu-şi inducă leziuni, iar legarea de pat se practică doar până la instalarea efectelor sedativelor.

”Nu vreau să crezi că vreau să salvez lumea. Nu vreau, pentru că nu pot. Dar am nevoie de ajutor, pentru că am fost acolo, am văzut și mă doare. Nu-mi poate spune nimeni că nu e așa și vor mai fi și alții care vor intra și nu vor mai ieși în viață. Acești oameni trebuie răzbunați. Aceste decese trebuie răzbunate prin aflarea adevărului. Măcar alții și alții să nu pățească la fel. De undeva trebuie să se înceapă”. Acestea sunt cuvintele cu care începe relatarea despre anticamera morții, secția ATI dedicată bolnavilor COVID a Spitalului Clinic Județean Sibiu un cadru medical care a lucrat aici și care a vrut să vorbească pentru turnulsfatului.ro