Prima persoană vaccinată în România, asistenta medicală de la Institutul Matei Balș a primit a doua doză a vaccinului antiCovid

”E destul de greu, dar avem speranța că scăpăm de pandemie. (...) Toți vrem să ne vaccinăm și să scăpăm”, a declarat ea, după efectuarea rapelului.Ea este asistentă medicală generalistă, membră a echipei medicale care, în data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din România confirmat cu virusul SARS-CoV-2.Prima doză i-a fost administrată pe 27 decembrie. "Cred că a fost cea mai mare emoție. Am fost privilegiată că am fost aleasă să fiu prima vaccinată din această țară. Nu a durut absolut deloc, este cel mai nedureros vaccin făcut până acum”, declara ea atunci.Peste 196.000 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19, din 27 decembrie, când a început campania de vaccinare în România.Reamintim că prima etapă de vaccinare a început cu imunizarea angajaților din spitale, iar de vineri au început programările pentru etapa a doua de vaccinare, în care sunt incluse persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, bolnavii cronici și angajații din domenii cheie de activitate.