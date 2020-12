Record înregistrat de un telescop din Australia: Trei milioane de galaxii cartografiate în doar 300 de ore

Telescopul radio de 188 de milioane de dolari australieni (138 de milioane de dolari americani), supranumit Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), a reuşit să cartografieze aproximativ trei milioane de galaxii într-un interval de doar 300 de ore.Cercetări similare desfăşurate anterior au durat până la 10 ani. "Este într-adevăr revoluţionar", a declarat astronomul David McConnell, care a condus studiul realizat de Organizaţia pentru Cercetare Ştiinţifică şi Industrială a Commonwealth (CSIRO) asupra cerului austral la Observatorul de Radioastronomie Murchison din Australia de Vest.Ceea ce face ca acest telescop să fie unic este câmpul său vizual larg, ce utilizează receptoare concepute de CSIRO, care îi permit să capteze imagini panoramice ale cerului în detalii mai clare decât înainte.Telescopul nu a avut de captat decât 903 imagini pentru a cartografia cerul, în comparaţie cu acţiuni similare din trecut care presupuneau realizarea a zeci de mii de imagini."Este mai sensibil decât cercetările anterioare similare care au presupus acoperirea întregului cer, aşa că putem observa mai multe obiecte decât în trecut", a declarat McConnell pentru Reuters.Cu un telescop capabil să cartografieze cerul în doar câteva săptămâni sau luni acest proces poate fi repetat de mai multe ori într-un interval de timp relativ scurt, ceea ce permite astronomilor să localizeze şi să monitorizeze în mod sistematic modificările apărute în spaţiu."Comparativ cu imaginile anterioare, am identificat deja câteva obiecte neobişnuite", a precizat McConnell adăugând că printre acestea se numără unele stele neobişnuite, cu erupţii violente.David McConnell a declarat că datele colectate în cadrul acestei cercetări le vor permite astronomilor să cunoască mai multe despre formarea stelelor şi evoluţia galaxiilor şi a găurilor negre, bazate pe analize statistice. Rezultatele preliminare ale cercetării au fost publicate marţi în Publications of the Astronomical Society of Australia. (Sursa: Agerpres)