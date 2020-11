Cod galben de ceață în patru județe

În Timiș alerta este valabilă până la ora 10:30 și privește zona joasă. Vizibilitatea este redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.La fel în jud Alba, unde avertizarea este valabilă până la ora 9:00.Tot până la ora 9:00, în județele Mureş și Sibiu, zona joasă ceața determină scăderea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m.