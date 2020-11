Cine este Maia Sandu, noul președinte al Republicii Moldova: Economistă cu studii la Harvard, fost consilier la Banca Mondială

Maia Sandu are 48 de ani, nu este căsătorită, are studii economice și vorbește engleza, rusa și spaniola. Aceasta deține un apartament de două camere în Chișinău și o masină Toyota, cumpărată în anul 2012.Sandu are trei diplome de studii economice și administrare publică, dintre care una obținută la Harvard. Între 2010 și 2012, a fost consiliera unuia din directorii executivi ai Băncii Mondiale. A ales însă să părăsească Washingtonul, unde câștiga 10.000 de dolari pe lună și să revină în Moldova.Implicată în politica de peste Prut din 2012, Sandu a mizat în campania electorală pe o platformă anticorupție, promițând scoaterea țării din sărăcie, responsabilizarea autorităților și strângerea legăturilor cu Uniunea Europeană.Fost ministru al educației între 2012 și 2015, aceasta a introdus camere de supraveghere la examenul de Bacalaureat și a scurtat vacanțele, măsuri care au provocat proteste de stradă.Tot Maia Sandu a cerut procuraturii să verifice dacă actele de studii ale fostului său șef, premierul Chiril Gaburici, sunt autentice. După verificări, s-a constatat că actele sunt false, iar Gaburici și-a dat demisia.Sandu a candidat și la alegerile prezidențiale din 2016, însă a fost învinsă în turul 2 de candidatul pro-rus Igor Dodon, acesta obținând 52,11% din voturi.La 8 iunie 2019 a fost desemnată premier al Republicii Moldova, dar în aceeași zi Curtea Constituțională i-a invalidat numirea ca fiind neconstituțională, declanșând o criză politică peste Prut. Guvernul acesteia a fost demis prin moțiune de cenzură pe 12 noiembrie 2019.Politologul Iulian Groza, director al Institutului de Politici și Reforme Europene din Republica Moldova, a declarat pentru Europa Liberă că victoria acesteia se datorează mai multor factori: mesajul de campanie a fost unul mai degrabă pozitiv, unificator, iar atenția principală a fost orientată pe așteptarea generală de schimbare, de dreptate, justiție și anticorupție.Votul din diaspora a fost un alt factor decisiv. Igor Dodon a dus o campanie cu mai multe atacuri la diaspora, ceea ce a avut un efect invers decât se așteptau consultanții ruși ai lui Dodon.Sandu se va confrunta foarte probabil cu un parlament ostil, Partidul Socialiștilor din Moldova al lui Dodon deținând 37 de mandate din totalul de 101.