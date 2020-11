Orban despre posibilitatea trecerii spitalelor în coordonarea Ministerului Sănătăţii: Descentralizarea nu e una greşită. Problema este calitatea slabă în unele judeţe a celor desemnaţi să fie manageri

Premierul Ludovic Orban a anunţat că va fi făcută o analiză foarte serioasă legată de trecerea spitalelor în subordinea Ministerului Sănătăţii, menţionând totodată că decizia de descentralizare nu este una greşită, dar că problema o reprezintă calitatea slabă în anumite judeţe a celor desemnaţi să fie manageri, scrie News.ro.





„Vă readuc aminte că noi am vrut să continuăm şi în starea de alertă să putem interveni de la nivelul Ministerului Sănătăţii acolo unde un manager este evident că nu reacţionează potrivit şi nu pune în practică toate măsurile le-am dispus. A existat un amendament depus de PSD prin care practic s-a lăsat pentru spitalele care sunt subordonate autorităţilor locale, a rămas decizia de desemnare a managerului la autoritatea locală. Sigur că am discutat de acest aspect. Pe lângă cine numeşte un manager, contează ce criterii trebuie să îndeplinească un om pentru a putea să ocupe o funcţie de manager de spital, ce studii trebuie să aibă, nu numai studii de specialitate”, a explicat Ludovic Orban, întrebat duminică, într-o conferinţă de presă dacă ia în calcul posibilitatea ca spitalele să treacă în coordonarea Ministerului Sănătăţii.El a precizat că PNL a încercat să înfiinţeze în guvernarea 2007-2008 o şcoală de sănătate publică pentru cei care vor funcţii manageriale în sistemul de sănătate publică.„Vă readuc aminte că noi am încercat în guvernarea 2007-2008 să înfiinţăm după model francez o şcoală de sănătate publică în care cei care vor să aibă funcţii manageriale în sistemul de sănătate publică, să urmeze cursurile acelei şcoli, care practic să pregătească manageri pentru sistemul de sănătate, indiferent că e vorba de manager de ambulanţă, manager spitale, manager de direcţii de sănătate publică pentru că şi acolo e nevoie de o calificare specială şi de o pregătire suplimentară faţă de pregătirea universitară”, a explicat premierul.Premierul a explicat că va fi făcută o analiză foarte serioasă înainte de a se stabili dacă spitalele vor trece sau nu în subordinea Ministerului Sănătăţii.„Există astfel de discuţii. Vom face o analiză foarte serioasă. Nu cred că decizia în sine de descentralizare e una greşită. Problema este modalitatea în care se derulează aceste proceduri de ocupare a funcţiilor de manageri şi directori medicali, şi mai ales calitatea slabă în anumite judeţe a celor desemnaţi să fie manageri. Evident că ar trebui să existe un set de criterii pe baza cărora să se facă evaluarea managementului şi evident să se transmită către Consiliul Judeţean sau către primărie, care este autoritatea locală care are spitalul în subordine un set de.... De altfel, există şi o agenţie care trebuie să evalueze calitatea serviciilor medicale în spitale”, a completat Orban.Nelu Tătaru a anunţat sâmbătă seara că Spitalul Judeţean Piatra Neamţ unde a avut loc incendiul la secţia ATI în urma căruia au murit 10 persoane va trece în coordonarea Ministerului Sănătăţii. „În legislaţia viitoare vom avea şi această perspectivă a trecerii tuturor spitalelor publice în coordonarea Ministerului Sănătăţii”, a adăudat acesta.