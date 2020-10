7 filme horror de văzut de Halloween pe Netflix și HBO Go

​NERD ALERT

Indiferent că ești un fan al genului, îți place Halloween-ul, sau doar vrei un film bun de văzut în perioada asta în care opțiunile de petrecere a timpului liber sunt tot mai limitate din cauza pandemiei, uite cinci filme bune pe care le poți vedea online.O proaspătă mireasă descoperă rapid că socrii ei încearcă să o omoare din cauza unui blestem antic care amenință să distrugă afacerea familiei. Horror-ul comedie regizat de colectivul Radio Silence este, în esență, o scenă de urmărire extinsă, cu o colecție interesantă de personaje negative și un final exploziv. Filmul, o adaptare modernă a peliculei clasice The Most Dangerous Game în care o mireasă este vânată de toți invitații mirelui în noaptea nunții, beneficiază de o interpretare stelară a Samarei Weaving în rolul principal. Premisa inedită are un subtext delicios (și larg) satiric despre viciile și excentricitățile oamenilor bogați, deoarece membrii familiei o vânează pe Grace (Weaving) fiindcă sunt convinși că un bunic a încheiat un acord cu diavolul pentru bogăția lor.Puține filme horror se pot lăuda cu o distribuție care se complementează atât de magistral ca Autopsia lui Jane Doe. Genialul Brian Cox și Emile Hirsch joacă rolul unui legist și a fiului său dintr-un orășel banal din Statele Unite. Ceea ce pare o zi ca oricare alta este dată peste cap de primirea la o oră târzie a unui cadavru care îi bulversează pe cei doi: exteriorul pare curat, dar înăuntru găsesc lucruri din ce în ce mai bizare. În timp ce încearcă să rezolve misterul, lucrurile devin foarte, foarte înfiorătoare. Un thriller psihologic care însă nu rămâne deloc restant la capitolul groază, Autopsia e unul din acele filme cu un plot twist greu de anticipat și un final care te lasă să îți dorești mai mult. Ca fan al genului nu credeam că un horror mă mai poate speria pe bune dar filmul regizat de André Øvredal mi-a demonstrat contrariul.Nicio listă de filme horror nu e completă fără un titlu al maestrului incontestabil al genului, Stephen King. Ne-am întâlnit cu copiii din Derry, Maine, în prima parte a IT, al doilea film ne aduce înapoi în orășel și în lumea lui Pennywise cu eroii devenit între timp adulți. Capitolul doi pune membrii trupei într-o luptă fără întoarcere pentru a se salva pe ei și orașul natal 27 de ani mai târziu după evenimentele din prima serie după ce Pennywise, clovnul psihotic (și aparent nemuritor) care ucide copii pare, să se fi întors. Capitolul doi complementează perfect prima parte, doar că de data aceasta avem adulți care încearcă să-și confrunte cele mai întunecate temeri. Filmul va avea premiera pe HBO Go în 25 octombrie, dovada că platforma se pregătește pentru Halloween.„După un grav accident de mașină, pentru care e responsabil, David hotărăște să-l ia la el pe Javi, prietenul lui cel mai bun, și să aibă grijă de acesta. În scurt timp, problemele dintre ei ies la suprafață dezvăluind o relație otrăvită și criminală, mai apropiată de nebunie decât prietenia pe care aparent o au”, sau cel puțin așa zice descrierea „Amigo” de pe HBO Go unde îl poți găsi sub titlul de „Cel mai bun prieten”. Filmul este o combinație de dramă, thriller psihologic și comedie neagră și pentru unii ar putea părea o alegere mai puțin obișnuită pentru o listă cu filme horror. Însă primul lungmetraj al regizorului Óscar Martín e în linie cu școala de filme horror spaniolă, cu puternice accente pe compnenta psihologică, și merită văzut.Pentru cei cu gusturi mai clasice și cont de Amazon Prime, debutul hollywoodian al lui Roman Polansky rămâne nu doar un titlu care nu lipsește de pe nicio listă cu cele mai bune filme horror din toate timpurile ci și unul care nu a devenit deloc desuet în pofida celor peste 50 de ani de la lansarea sa. Acest coșmar înfricoșător presărat cu umor negru, adaptat cu fidelitate după un best-seller de Ira Levin, o are pe Mia Farrow în rolul unei tinere mame care devine din ce în ce mai îngrozită că vecinii și soțul său fac parte dintr-un complot satanic care îl vizează pe bebelușul ei. Mulți critici consideră că pelicula controversatului Polansky nu a fost niciodată depășită din punct de vedere al teroarii psihologice în stare pură ilustrate, rămânând un etalon al genului.Dacă vrei un clasic modern, Cabin in the woods e clar opțiunea pentru tine. Povestea pare una stereotipică pentru un film horror: cinci adolescenți pleacă pentru un weekend într-o cabană retrasă în pădure, ajungând să constate că sunt destul de izolați, fără mijloace de comunicare cu lumea exterioară. Când ușa pivniței se deschide singură, ei coboară (bineînțeles) pentru a investiga. Găsesc un sortiment ciudat de relicve și curiozități, dar când una dintre tinere, Dana, citește dintr-o carte, trezește o familie de ucigași de zombi mortali. Însă continuarea e una deloc tipică și mulți văd Cabin in the woods ca un „anti-horror” care ridiculizează stereotipurile din filmele genului. Iar filmul regizat de Drew Goddard reușește să facă asta nu doar subtil ci și fără a pierde elementul de groază pe parcurs.Dacă ești încă traumatizat de serialul Netflix „The Haunting of Hill House” și programul îți permite un „bingewatch” de Halloween, pregătește-te de o nouă într-o poveste întunecată. Regizorul Mike Flanagan crează într-o miniserie de nouă episoade o poveste cu fantome gotică influențată de romantism cu un decor anii '80 și câțiva dintre aceiași membri ai distribuției din Hill House. Flanagan dezvăluie o altă tragedie frumoasă cu o atenție minuțioasă la detalii și personaje mai bântuite decât casa. Într-o întorsătură ciudată pentru un serial TV, al doilea episod prezintă o conversație între Miles (un orfan bântuit și unul dintre personajele principale) și un preot despre un exorcism biblic. Este perfect pentru vizionarea de Halloween.