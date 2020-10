Sezonul 3 din The Mandalorian a fost confirmat oficial / Se întoarce și Dexter

​NERD ALERT

Deși difuzarea săptămânală a celor opt episoade din sezonul doi va începe de abia din 30 octombrie, Disney Plus și-a luat angajamentul să continue filmările pentru space western. Nu e o surpriză uriașă dat fiind succesul pe care The Mandalorian l-a avut dar e prima dată când informația a fost confirmată oficial. Anunțul a fost făcut de Favreau într-un interviu acordat Variety , acesta afirmând că filmările sunt „în grafic” să înceapă până la sfârșitul anului. Favreau a lăsat de întrevăzut și posibilitatea unui film The Mandalorian, spunând că producătorii „nu se grăbesc” să îl facă dar că „sunt cu siguranță deschiși la idee”, potrivit Tech Radar Jocurile vor fi disponibile pe platformele pentru console, PC și streaming pe dispozitive Android pentru abonații Game Pass Ultimate începând cu 29 octombrie. Grim Fandago este considerat unul dintre cele mai bune jocuri din toate timpurile, câștigând numeroase premii după lansarea sa inițială din 1998 (printre care cel mai bun joc de aventură). Day of the Tentacle urmărește aventurile a trei prieteni care trebuie să oprească un tentacul mov uriaș din a cuceri lumea. Full Throttle este povestea distopică a lui Ben Throttle, liderul unei găști de motocicliști care este înscenat pentru omor și trebuie să își dovedească nevinovăția, conform Games Radar Michael B. Jordan, starul care l-a jucat pe Erik Killmonger în „Black Panther”, va produce noua peliculă bazată pe benzile desenate DC și Milestone Comics. Static Shock urmărește povestea elevului de liceu Virgil Hawkins care devine supereroul Static după expunerea la un gaz mutagen care îi conferă puteri electromagnetice. Speculații privind un potențial film Static Shock au fost vehiculate încă din luna august după un eveniment pentru fanii DC, Jordan părând să confirme sâmbătă vestea pe Twitter. Acesta a anunțat ulterior că „sunt mândru să construiesc un univers axat în jurul supereroilor de culoare; comunitatea noastră are nevoie de asta”, relatează EW Au trecut peste 20 de ani de când Ridley Scott l-a distribuit pe Phoenix în rolul împăratului Commodus din Gladiatorul, rol care i-a adus actorului american o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar și lui Scott pentru cel mai bun regizor. „The Joker” i-a adus lui Joaquin Phoenix un Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal în 2020, acesta urmând să joace rolul unui comandant mult mai abil decât împăratul roman în următorul film al lui Ridley Scott: „Kitbag” (Ranița). Numele filmului e inspirat dintr-o zicală a lui Napoleon: „În ranița fiecărui soldat este ascuns un baston de general”, pelicula promițând să ofere o perspectivă originală și personală asupra generalului francez devenit împărat, anunță Empire Online „Dexter” rămâne unul din cele mai populare seriale TV produse vreodată dar în același timp deține și dubioasa distincție de a fi pe lista cu cele mai proaste finaluri de serie din toate timpurile. Din fericire, acest lucru s-ar putea să se schimbe. Showtime a anunțat, spre bucuria legiunilor de fani, că serialul se va întoarce pentru un nou sezon de 10 episoade. Rețeaua a confirmat vestea prin mai multe postări pe Twitter care nu lasă loc de interpretări. Showtime a anunțat de asemenea că Michael C. Hall se va întoarce în rolul lui Dexter Morgan, tehnicianul legist care analizează urme de sânge pentru Departmentul de Poliție Metropolitană din Miami, dar este și criminal în serie, confirmă Digital Trends The Star Wars Book relatează despre misteriosul lider al Primului Ordin că este o entitate modificată genetic și cuprinde un profil detaliat al acestuia. „Deși un utilizator al Forței de o putere impresionantă, acesta neagă orice descendență Sith”, scrie cartea, precizând că „de fapt, există doar detalii sporadice privind originile sale. Este posibil ca nici Snoke să nu își cunoască adevărata natură. Snoke este un „standcast” - o construcție modificată genetic creată de Darth Sidious după ce a fost readus la viață pentru a fi un reprezentant al puterii sale. Snoke are liber arbitru dar acțiunile și obiectivele sale sunt orchestrate de Sidious”, scrie IGN