Ministrul Tătaru, despre pelerinii lăsaţi să se închine: S-a dat în spirit religios şi civic să poată intra

„Cred că toţi trebuie să înţelegem că în acest moment este un parteneriat. Nu este doar problema MS, sau a MAI sau a Guvernului Ludovic Orban. Este problema întregii populaţii, iar partea pe care ar trebui să o facă populaţia civilă este cea mai importantă. Noi nu facem decât să îi gestionăm pe cei infectaţi, pe cei bolnavi, dar haideţi să facem ceva să nu ajungem la creştere şi mai mare”, a mai spus ministrul Sănătăţii.





„Atunci când o decizie care e adoptată salvează o situaţie gravă, aceste decizii se iau în mod legal şi profesionist de către cei care analizează exact momentul operativ de la o anumită situaţie, zonă sau eveniment. Aşa că ceea ce s-a întâmplat la Iaşi a fost o decizie operativă pentru a salva o situaţie care putea degenera şi putea deveni foarte gravă, atât pentru cei implicaţi în evenimentul respectiv, cât şi pentru ceea ce înseamnă o afectare a imaginii ţării noastre care ar fi fost speculată în media naţională sau internaţională cu privire la, să spunem, posibile violenţe între cei care aşteptau să intre în curtea bisericii şi organele de ordine care trebuiau să interzică acest lucru”, a detaliat Marcel Vela.













„În acel moment discuţiile au fost tocmai pe faptul că acei oameni au venit, au ajuns în faţă şi, dacă tot au intrat în Iaşi, s-a dat în spirit religios şi civic să poată intra. Faptul că au beneficiat altfel decât am crezut noi că vor reacţiona este un lucru care trebuie evaluat şi poate organele de ordine să îşi facă datoria”, a spus ministrul Sănătăţii, potrivit Agerpres.Nelu Tătaru a răspuns jurnaliştilor că vorbeşte din punctul de vedere al personalului medical şi că speră că legea să fie respectată atât de cetăţeni, cât şi de autorităţi.„O să vorbesc din punctul de vedere al personalului medical cu care mă întâlnesc de peste 7 luni de zile. Şi ei au credinţa în suflet, şi dânşii tratează cu credinţă, şi dânşii se roagă la intrarea în schimb, şi dânşii se roagă când pleacă acasă, şi dânşii se roagă peste noapte ca pacientul a doua zi să fie mai bine. Credinţa o avem în suflet, iar în condiţiile în care am specificat că în acest an trebuie să adaptăm pelerinajele la pandemie şi nu pandemia la pelerinaje am spus cam totul. Avem nişte restricţii, avem nişte reguli, avem o legislaţie - Legea 55, avem şi organe care trebuie să gestioneze respectarea acestei legi. Eu sper că vom respecta legea (...) Avem nişte reguli, avem nişte măsuri, şi nişte legi care ar trebui să se respecte. Faptul că am crezut şi credem în continuare în spiritul civic ne-a făcut să vedem că lumea nu respectă aceste reguli. Haideţi să le respectăm şi organele de ordine să îşi facă datoria”, a mai spus ministrul.Atunci când i s-a atras atenţia că mulţi dintre cei care au fost lăsaţi să intre să se închine la racla Sfintei nu purtau măşti şi spuneau că ei nu cred în existenţa acestui virus, ministrul Sănătăţii a replicat că acest fapt „dă măsura luptei pe care o ducem din luna mai, în care a apărut acel curent negaţionist, a apărut acel curent de bagatelizare a ceea ce am făcut în primele trei luni”.Pe 14 octombrie, după ce Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a oficiat Slujba Liturgică cu prilejul Sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, persoane venite din alte oraşe sau zone ale ţării au forţat porţile de acces în curtea mitropolitană şi cordonul de jandarmi, pentru a se închina la racla cu moaştele sfintei. Forţele de intervenţie s-au retras, la raclă ajungând şi persoanele venite din afara Iaşiului. Astfel au fost ignorate măsurile Consiliului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă prin care se stipulează ca participarea credincioşilor la sărbătorile religioase să fie permisă doar celor care au domiciliul în localitatea respectivă.Timp de mai multe ore, reprezentanţii Grupării Mobile de Jandarmi din Bacău sau cei ai autorităţilor locale nu au putut fi contactaţi pentru a exprima un punct de vedere cu privire la incident şi la decizia de a fi retrase forţele de ordine. Accesul persoanelor din alte localităţi a fost permis timp de câteva ore.Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, joi, la Timişoara, că ridicarea restricţiilor în cazul pelerinajului de la Iaşi a reprezentat „o decizie operativă, pentru a salva o situaţie care putea degenera”.