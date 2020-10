Mitropolitul Moldovei îl citează pe Trump: Locurile de închinare asigură servicii esenţiale. Un om cu sufletul împăcat devine mai rezistent în fața bolii

”În faţa epidemiei care ne atinge, medicamentele, spitalizarea, protecţia în diferitele ei forme sunt esenţiale. Ele fac parte din componenţa materială a tratării bolii şi sunt absolut necesare. Dar aşa cum spunea Preşedintele SUA acum câteva zile, şi locurile de închinare sunt locuri esenţiale care asigură servicii esenţiale.... Un om cu sufletul împăcat, cu mulţumirea sufletească pe care o oferă participarea la un act de credinţă, devine mai rezistent în faţa bolii sau odată cuprins de boală are mai multă tărie de a lupta împotriva ei. Creştinul adevărat ştie că încredinţarea vieţii unui Dumnezeu iubitor, care a biruit suferinţa şi boala pentru el, reprezintă un izvor nepreţuit de tărie în faţa încercărilor vieţii”, a spus mitropolitul Moldovei și Bucovinei, citat de Mediafax.Mitropolitul Teofan a vorbit și măsurile de restricție care au afectat pelerinajul din acest an de la sfintele moaște.”Distanța fizică pe care suntem astăzi chemaţi să o adoptăm nu reflectă cumva, în plan spiritual, îndepărtarea, înstrăinarea noastră, a unora de ceilalți - copii de părinți, soți de soții, dascăli de elevi, politicieni de alegători, preoți de credincioşi, arhierei de preoţi? Între noi s-a instalat de multe ori duplicitatea care afectează grav relaţia dintre noi”, a spus Teofan.La finalul discursului, mitropolitul a vorbit despre iertare pentru slujitorii bisericii și demnitari. „Nădăjduim, ca prin rugăciunile Cuvioasei, să primim iertare de la Dumnezeu pentru tot ce am greşit ca neam, ca slujitori ai Bisericii, ca demnitari şi dregători”, a concluzionat Teofan.