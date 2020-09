​LIVEVIDEO Protest anti-mască în Piața Universității. „Copiii noștri nu-s cobaii voștri”

Ce scandează ei: „Libertate!”, „Jos dictatura!”, „Copiii noștri nu-s cobaii voștri!”

Protestatarii nu poartă măști și au steaguri tricolore și pancarte cu mesaj precum „Jos botnița, jos labele de pe copiii noștri”, „Nu vă credem”, relatează Mediafax. Ei au intonat imnul național și au scandat „Libertate”, „Respir, gândesc, liber trăiesc”, „Toate partidele, aceeași mizerie”, „Jos dictatura”, ”Hoții”.



„Cerem ca învățământul românesc să fie liber, cerem anularea stării de alertă, iar copiii noștri să nu poarte măști la cursuri”, a spus un protestatar.



Protestatarii susțin că purtarea măștii la școală este „o reeducare forțată a tinerelor generații, o reeducare de tip comunist sau nazist”.



„Copiii sunt dresați și condiționați ca animalele. Acesta este noul program Școala Altfel: în cușcă și cu botniță”, au spus aceștia.

Potrivit legii, adunările publice în timpul stării de alertă nu pot depăși 100 de persoane.



Mitinguri similare sunt programate în mai multe orașe. In Bucuresti, protestul intitulat "Scoala nu e puscarie!" se desfasoara in Piata Universitatii, iar participantii spera sa se stranga peste 20.000 de persoane. In Oradea are loc protestul pe platoul Casei de cultura a sindicatelor. Un protest similar se anunta si in Brasov, potrivit postarilor care circula pe mai multe site-uri de socializare. Utilizatorii distribuie mesaje precum "Stop masca!" sau "Copiii au dreptul sa respire la scoala!".

In mediul online au aparut mai multe grupuri care se impotrivesc vehement masurilor sanitare stabilite de autoritati. Una dintre comunitatile care a aparut pe Facebook se numeste "Fara Botnita" si publica mesaje prin care indeamna la nepurtarea mastii de protectie in spatiile publice, contrar reglementarilor in vigoare, potrivit ziare.com . In plus, mai multe persoane se fotografiaza fara masca in locuri in care aceasta este obligatorie, precum magazine sau piete.Membrii comunitatii publica si distribuie mesaje precum "Cand credeti ca se va opri acest chin: purtare de masca, Covid-19?" sau redau experiente personale in care sustin ca mai multi copii ar fi lesinat la scoala din cauza mastii de protectie sau ca purtarea mastii de protectie le-ar provoca o senzatie de asfixiere. In plus, sunt distribuite false informatii cu caracter medical. Fizicianul Cristian Presura a demonstrat, insa, ca purtarea mastii de protectie neintrerupt timp de sase ore nu scade oxigenul din sange.Nepurtarea mastii de protectie in locurile in care este obligatorie, precum in spatiile publice inchise, in spatiile comerciale, in mijloacele de transport in comun sau la locul de munca se sanctioneaza cu amenzi cuprinse intre 500 si 2.500 de lei. Politia Romana a transmis ca nu se acorda sanctiuni pentru instigarea la contraventie.