Regizorul Cristi Puiu, discurs halucinant la TIFF: „Ar fi bine să vă fie teamă de alte lucruri, nu de pandemie. Dacă mâine o să vă ceară să mergeți în mâini, o să mergeți. Autoritățile să nu ne mai trateze ca pe niște vite!

Regizorul Cristi Puiu, prezent la TIFF cu filmul Malmkrog, a vorbit despre măsurile de siguranță luate de autorități pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. Cu toate că TIFF-ul s-a remarcat anul acesta printr-o organizare fără cusur și a făcut numeroase apeluri publice pentru siguranța populației, Cristi Puiu are o altă viziune, scrie ActualdeCluj.ro.

„Puterea instalată ar face bine să discute cu oamenii, să intre în dialog, nu să ne trateze ca pe niște vite!”, a spus el.Da, există această problemă, există o epidemie există un virus, dar tonul autorităților statului este inacceptabil. Mi se pare extraordinar de mișto că la Cluj oamenii sunt disciplinați și atenți la toate detaliile astea, dar cred că absolut orice abuz trebuie amendat. Și dacă n-o faceți dumneavoastră, prin vot, de data asta, atunci n-o face nimeni. Dacă n-o facem noi, n-o face nimeni. Și știu că oamenii sunt speriați și respect și distanțarea socială și port masca atunci când intru în absolut orice spațiu închis. Dar, dacă mâine o să vă ceară dumneavoastră să mergeți în mâini, credeți-mă, o să mergeți în mâini. Pe Eroilor.”