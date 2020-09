Bogdan Aurescu: Otrăvirea opozantului Navalnîi este ”complet inacceptabilă”

Ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, a condamnat, miercuri, otrăvirea cu Noviciok a opozantului rus, Aleksei Navalnîi. Acesta a subliniat că actul este ”complet inacceptabil” și a cerut o ”anchetă minuțioasă și imparțială”.

"Condamn cu fermitate otrăvirea liderului opoziţiei ruse, Navalnîi, cu gazul neurotoxic Noviciok, după cum arată informaţiile oficiale transmise azi de guvernul german. Este un act complet inacceptabil care trebuie să facă obiectul unei anchete minuţioase şi imparţiale, iar cei vinovaţi trebuie să răspundă în faţa Justiţiei", a scris, miercuri, pe contul său de Twitter, şeful diplomaţiei române.

I firmly condemn the poisoning of the Russian opposition leader #Navalny with the nerve gas #Novichok, as officially reported 2day by the German Government. This totally unacceptable act requires thorough and impartial investigation, and those responsible should face justice.