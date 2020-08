Băsescu: Legea carantinei e proastă, dar Avocatul Poporului exagerează. Cel mai bun lucru pe care îl are de făcut CCR e să programeze dezbaterea peste doi ani

​ „Legea e proastă și eu o etichetez ca fiind proastă pentru că trebuie să vină un medic din afară, de la DSP, în locul medicului curant, să spună dacă omul pleacă sau nu din spital, pe urmă se poate duce la judecător... Adică am făcut din actul medical, care trebuie să fie extrem de prompt, o birocrație de tip românesc, care nu există nicăieri, ca să fim clari. Pe de altă parte însă, cred că doamna Weber exagerează, e prea mult! Adică nu poți să nu lași Guvernului mijloacele cu care se simte el confortabil. Este foarte adevărat că există tratatul interguvernamental cu regulamentaul sanitar internațional, care vizează exact modul de acțiune a statelor în timpul pandemiilor, și există Decizia nr. 1.082 din 2013 a Parlamentului și a Consiliului UE, care de asemenea tratează la nivel european problema pandemiilor. Deci aveam instrumente de lucru suprastatale, care erau obligatorii pentru noi. Mă rog, se simt ei bine cu această lege. N-o pot ataca la nesfârșit. Cred că cel mai bun lucru pe care îl are de făcut Curtea Constituțională este să programeze pentru a dezbate această plângere peste vreo doi ani”, a declarat Băsescu la B1 TV Este vorba despre articolele 8, alineatele 3-9, și 19 din Legea 136/2020.„Soluția legislativă referitoare izolarea într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată unității sanitare este constituțională, prin raportare la considerentele Deciziei 458/2020, numai în măsura în care acest tip de izolare se impune ca măsură de ultim resort, după ce toate celelalte măsuri, de o severitate mai scăzută, au fost epuizate”, se arată în sesizare.