Sorin Constantinescu nu mai este consilier al Guvernului în domeniul jocurilor de noroc

„Astazi mi-am incetat activitatea de consilier la Guvernul Romaniei. Multumesc tutoror pentru sprijinul acordat si pentru efortul depus ! Sper ca am reusit sa pun si eu umarul la trecerea peste aceasta criza in conditii decente !”, a scris acesta, pe pagina sa de Facebook.Vinerea trecută, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a acuzat că în spatele deciziei de a se redeschide sălile de jocuri de noroc se află „unul dintre consilierii perspnali ai lui Ludovic Orban” care „are afaceri cu păcănele”.“Astăzi au anunţat că se redeschid jocurile de noroc, păcănelele. Vă spun eu realitatea: unul dintre consilierii personali ai lui Ludovic Orban are afaceri cu păcănele. Este informaţie categorică, nu sigură. (...) Nu deschizi spitale, le ţii închise pentru bolile cronice, ţii spitale închise suport COVID cu zero pacienţi, dar deschizi păcănelele. Nu deschizi biserici. Cred că toate problemele s-ar rezolva dacă domnul prim-ministru şi-ar lua consilier şi un medic, să îi explice totuşi fenomenul şi câţi oameni au murit pentru că nu au avut acces în această perioadă la medicamente şi la spitalizare. Dacă şi-ar mai lua şi un consilier preot, unde să îşi mai ceară iertare câteodată, sunt ferm convins că s-ar deschide spitalele şi bisericile”, a spus Ciolacu, la Antena 3, citat de agenția Agerpres.Marcel Ciolacu nu a spus numele consilierului în discuție.