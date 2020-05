DOCUMENTE Planul Comisiei Europene de redresare economică a UE

Preşedintele Comisiei Europene a precizat că noile iniţiative se vor alătura unui pachet convenit deja în valoare de 540 miliarde de euro."În total, aceasta va duce efortul nostru de revenire la 2.400 miliarde de euro", a subliniat Ursula von der Leyen.Conform planului prezentat miercuri, Comisia Europeană ar dori să mobilizeze o sumă totală de 750 de miliarde de euro, dintre care 500 de miliarde de euro sub formă de ajutoare nerambursabile şi 250 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi.Acest plan se loveşte însă de reticenţa câtorva state membre, în principal Olanda, Danemarca, Austria şi Suedia, care ar fi preferat să susţină economia UE numai prin împrumuturi, şi nu prin subvenţii, în timp ce planul prezentat de Ursula von der Leyen are atât împrumuturi cât şi subvenţii. Proiectul Comisiei Europene va figura pe ordinea de zi a următorului summit european, din 18-19 iunie.