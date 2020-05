Actorii Joaquin Phoenix și Rooney Mara așteaptă primul lor copil

Joaquin Phoenix a luat în acest an premiul Oscar pentru cea mai bună interpretare masculină în rol principal, pentru flimul Joker, dar a fost nominalizat de mai multe orei pentru perfromanța actoricească din filme ca ”Her”, „Gladiatorul", „Walk the Line - Povestea lui Johnny Cash" şi „The Master".Rooney Mara este și ea cunoscută din pelicula regizată de David Fincher „The Girl with the Dragon Tattoo", dar și pentru rolul secundar din pelicula ”Carol”, în care apare alături de Cate Blanchett, sau pentru flimele The Social Network și Side Effects.Joaquin Phoenix, în vârstă de 45 de ani, şi Rooney Mara, în vârstă de 35 de ani, s-au logodit în secret, în mai anul trecut, după o relaţie de trei ani.Deşi sunt foarte discreţi în ceea ce priveşte viaţa personală, Phoenix a povestit anul trecut cum s-au cunoscut, sub semnul unor neînţelegeri, pe platourile filmului „Her", în 2013.Într-un interviu pentru Vanity Fair, starul hollywoodian a spus că a crezut iniţial că Rooney „îl dispreţuieşte", dar ulterior a aflat că este doar timidă. Joaquin, care a mai lucrat cu logodnica sa la filmele „Don't Worry, He Won't Get Far on Foot" (2018) şi „Mary Magdalene" (2018), spune că Rooney este singura femeie despre care a căutat informaţii online.