Iohannis: Nu am niciun fel de problemă cu persoanele de etnie maghiară, ci cu politicienii, în special cei din PSD

„Am făcut atunci niște afirmații și sper să fi fost bine înțeles. Eu nu am niciun fel de problemă cu persoanele de etnie maghiară. Îi cunosc pe mulți, am avut mulți colegi, am în continuare colegi, îi respect, marea majoritate sunt oameni de treabă, harnici, care își văd de ale lor. Problema pe care o am este cu politicienii, în special cu politicienii din PSD, care, culmea, au încercat să promoveze legislație care privește autonomia Ținutului Secuiesc. Este surprinzător și, recunosc, pentru mine și cred că pentru mulți dintre dumneavoastră, supărător”, a spus Iohannis.Șeful statului a spus că nu este o „chestiune singulară”, referindu-se la codul administrativ propus de UDMR și trecut tacit de Senat. „Acest cod administrativ introdus de UDMR în circuit parlamentar prevede, de exemplu, ce credeți, obligativitatea limbii maghiare în unele zone din Ardeal. De data aceasta PSD nu poate să spună că nu a știut, fiindcă această inițiativă a trecut prin comisiile Senatului, unde membrii PSD au votat pentru. Acum, probabil, după ce am arătat public ce se dorește iarăși din partea PSD, vor găsi o formă să voteze împotriva și acestei legi. Însă nu putem să ne facem că nu vedem cum PSD este evident în situația de a promova anumite acte administrative, legi, care vin să ducă la autonomia Ținutului Secuiesc, ori așa ceva este pur și simplu neconstituțional și nu voi tolera apariția unor astfel de legi”, a apus președintele.Pe 29 aprilie, președintele Klaus Iohannis a lansat un atac extrem de dur la adresa PSD, acuzând partidul că vrea "să dea Ardealul ungurilor" și spunând că este incredibil ce înțelegeri se fac în Parlament. Ministrul ungar de Externe, Szijjarto Peter, a reacționat după declarațiile dure ale președintelui Klaus Iohannis și-i amintește acestuia că maghiarii din Transilvania, în marea lor majoritate, l-au votat la prezidențiale. „Acest lucru trebuie să fie clar pentru toată lumea. De aceea cererea, mesajul și apelul nostru către președintele României este simplu: mai mult respect pentru maghiari”, a spus Szijjarto Peter, într-un mesaj video postat pe Facebook.„Noi suntem interesați să menținem relații bune cu România întrucât suntem parteneri economici importanți. Dar și maghiarii care trăiesc în Transilvania și Secuime au interesul ca cele două state să aibă o relație normală. Din păcate, în ultimele zile, reprezentanți ai statului român, unul după celălalt, au făcut declarații care îngreunează în mod expres menținerea bunelor relații de vecinătate. Astăzi, președintele României a făcut o declarație în mod expres necivilizată și propice pentru incitarea la ură. Dlui Iohannis trebuie să-i fie clar faptul că marea majoritate a maghiarilor din Ardeal și Secuime l-au votat la alegerile prezidențiale. Acest lucru trebuie să fie clar pentru toată lumea. De aceea cererea, mesajul și apelul nostru către președintele României este simplu: Mai mult respect pentru maghiari”, a spus Ministrul ungar de Externe.​UDMR i-a cerut președintelui Klaus Iohannis să-și ceară scuze pentru declarația făcută de la Cotroceni referitoare la legea privind Ținutul Secuiesc, Kelemen Hunor susținând că este un mesaj tipic PRM-ist care instigă la ură împotriva maghiarilor.​„Klaus Iohannis, isterizat si nervos, a avut o declarație nedemnă pentru un președinte, cu un mesaj tipic PRM-ist violent și periculos: ungurii ne iau Ardealul. Astăzi am fost martorii unui eveniment fără precedent în ultimii 30 de ani: de la microfonul Cotroceniului se dezinformează grosolan și se instigă împotriva maghiarilor. UDMR respinge ferm acest gen de discurs și orice fel de instigare. Președintele trebuie să-și ceară scuze pentru acest derapaj periculos”, a scris Klemen Hunor pe Facebook.