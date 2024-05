POLITIC Sâmbătă, 04 Mai 2024, 14:51

Nicușor Dan a afirmat, într-o emisiune la Prima TV, că este exclusă o candidatură a sa la alegerile prezidențiale din acest an, el afirmând că ar mai avea nevoie de încă trei mandate de primar la București pentru a rezolva problemele orașului: unul pentru trafic și termoficare, alte două pentru chestiuni care țin de estetica orașului, transmite News.ro.

Nicuşor Dan Foto: Inquam Photos / Saul Pop

Candidatura la prezidențiale, exclusă categoric

Întrebat dacă ia în calcul o candidatură la alegerile prezidenţiale de la finele acestui an, Nicușor Dan a răspuns: „Nu, nici vorbă. Eu sunt preocupat de Bucureşti de mulţi ani, din 2006, fac aproape 20 de ani. Am început nişte lucruri pe Bucureşti, abia am trasat nişte direcţii. Nu!”

El a respins ideea unei candidaturi chiar și în varianta în care ar primi susținere din partea USR și PNL. Mai puțin categoric a fost însă în ce privește o eventuală candidatură peste 5 ani. „Nu ştiu ce o să fie atunci”, a spus primarul general.

Acesta a spus că ar mai avea nevoie de încă trei mandate de edil pentru a aduce Capitala la standardele pe care și le dorește. „Ca să reglăm cât de cât problema traficului sau căldura şi apa caldă, încă un mandat. Pe funcţional, încă un mandat. Pe cum arată - publicitate stradală, faţadele clădirilor, chestiuni subtile - două mandate”, a precizat Nicuşor Dan.

Problema traficului: „N-am rezolvat-o, dar nici n-am mers în mai rău”

Referitor la problemele „funcționale” ale Capitalei, Nicușor Dan a ținut să spună că în 2020 nu a promis că va rezolva într-un mandat problema termoficării, ci a promis că va îmbunătăţi lucrurile, ceea ce a făcut. El a precizat că iarna asta a fost o medie de 99% de funcţionare în parametri, adică în momentul în care un apartament nu avea căldură, 99 aveau, menţionând că este mult mai bine decât în iernile trecute.

„Dacă luăm în alt indicator, ăsta e cel mai relevant indicator, câtă apă pierzi în pământ. Gabriela Firea a luat o cantitate şi a mărit-o cu vreo 40 - 50% şi noi am reuşit să o scădem cu 20%. N-am scăzut-o cu 40-50% să ne întoarcem la cantitatea din 2016, dar măcar suntem în direcţia bună. Am schimbat 110 kilometri (de țevi de termoficare - n.red.) în trei ani, mai mult decât ei în 12 ani. Am propus 50 pe an şi doar în 2023 am reuşit să ajungem la 50 pe an!”, a spus primarul.

„O să fie tot mai bine. Şi, din nou, o chestiune relevantă este că în toate sondajele de până anul trecut, apa caldă şi căldura era pe primul loc, acum e pe trei sau patru”, a mai transmis Nicuşor Dan.

În ceea ce priveşte problema traficului din Bucureşti, el a admis că problema nu a fost rezolvată: „N-am rezolvat-o, dar nici n-am mers în mai rău. Pentru că sursa traficului e dezvoltarea imobiliară. Şi aveam toate perspectivele să mergem în mai rău.(…) Se construiesc blocuri care sunt foarte dense şi oamenii au dificultăţi să iasă cu maşina chiar dintre străzile pe care stau ei şi după aceea se aglomerează bulevardele în care ies, se construiesc ansambluri de blocuri care n-au şcoli şi grădiniţe şi atunci părinţii se urcă în maşină să-şi ducă copiii la şcoală şi la grădiniţă.”

Nicușor Dan a spus că un semnal încurajator este faptul că îmbunătățirea transportului public a dus la o creștere cu 40% a numărului de bucureșteni care-l folosesc, renunțând astfel să mai folosească mașina personală.