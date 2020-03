Pornhub lansează primul film nepornografic

Pentru această producție au fost folosite filmări realizate de-a lungul unui deceniu şi jumătate, imagini ce au fost prezentate și la expoziții organizate la Whitney Museum şi MoMA.Weinraub a surprins în cei 15 ani de filmări momente comice, dar şi secvenţe impresionante care ţin de viaţa de zi cu zi a celor vizați.Artista a mai colaborat în trecut cu Pornhub, coordonând linia vestimentară pe care platforma a lansat-o în 2016 pentru marca Hood by Air.„Filmul este unul dintre demersurile pe care Pornhub le are în vedere pentru a susţine arta. Vrem să fim percepuţi ca o platformă la care pot apela artiştii. Am remarcat faptul că artiştii distribuie pe site-ul nostru conţinut pe care nu îl pot posta pe YouTube sau Vimeo, din cauza regulilor împotriva nudităţii”, a spus Alex Klein, unul dintre oficialii platformei.Platforma Pornhub a înregistrat în 2019 peste 42 de miliarde de vizualizări.