Tribunalul Bucureşti judecă cererea procurorilor de arestare a lui Mario Iorgulescu

Tribunalul Bucureşti judecă marţi cererea procurorilor de arestare preventivă în lipsă a lui Mario Iorgulescu, acuzat de omor şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe, potrivit Agerpres.Anchetatorii menţionează că Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu - preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, se află internat în prezent la o clinică din Italia.Iniţial, pe 19 septembrie 2019, Mario Iorgulescu a fost pus sub acuzare pentru ucidere din culpă şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. În aceeaşi zi, anchetatorii s-au deplasat la Spitalul Elias, Secţia ATI, unde Mario Iorgulescu era internat din data de 8 septembrie 2019, pentru aducerea la cunoştinţă a calităţii procesuale şi a acuzaţiilor, însă, dată fiind starea de sănătate critică a fiului preşedintelui LPF, această activitate nu a putut fi realizată, medicii responsabili de tratarea pacientului apreciind că nu era oportună.Pe 23 septembrie 2019, Mario Iorgulescu a fost externat pentru a fi transportat la o clinică de terapie intensivă din Italia, unde a rămas internat până la data de 7 octombrie 2019, când a fost externat şi preluat de un institut de reabilitare psihiatrică din Italia. Ulterior, la data de 31 octombrie 2019, a fost internat la o altă clinică din Italia, unde se află şi în prezent.