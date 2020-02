500 de mucuri de țigară aruncate pe jos de trecători, strânse în doar o oră din Cetatea din Alba Iulia

Sute de mucuri de ţigară aruncate pe jos de către trecători au fost adunate în doar o oră de pe traseul dintre Poarta I şi Poarta a II-a a Cetăţii din Alba Iulia.

Nu este prima dată când ghidul turistic, Cristian Kalanyos, strânge mucurile aruncate de cei care trec prin Cetatea Alba Carolina.





"Astăzi (vineri - n.r.) este Ziua Internaţională a Ghidului de Turism. Până la a doua cafea a zilei, am vrut să marchez acest moment în felul meu, aşa cum mă ştiţi. Planul de acasă a fost mai mare, dar am ignorat gripa şi frisoanele. Am vrut să 'acopăr' sectorul Poarta I - Poarta a - II a şi am estimat pentru asta două ore. Mi-am dat seama că nu o să reuşesc datorită volumului de muncă şi că am nevoie de trei sau trei ore şi jumătate. Până la urmă gripa a învins. În cifre: 1/3 din ce mi-am propus, 65 minute, 500 mucuri de ţigări adunate ...", a scris Cristian Kalanyos, pe Facebook.

El crede că atunci când ai o destinaţie turistică atât de importantă, cum este fortificaţia din Alba Iulia, trebuie implicare şi responsabilitate din partea tuturor - autorităţi, mediul de afaceri, locuitori şi turişti.





"Uneori să te implici responsabil nu înseamnă neapărat să faci. Poţi şi să nu faci. Să nu arunci pe jos, la întâmplare. Este foarte simplu. Vizitezi un loc frumos, curat. Lasă-l aşa! Locuieşti într-un loc frumos, curat. Lasă-l aşa", adaugă ghidul turistic.