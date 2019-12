Cioloș, despre asumarea răspunderii asupra bugetului: Poate nu există o majoritate parlamentară care să susțină guvernul și atunci apelează la acest instrument

"E o decizie curajoasă, dar poate să fie o decizie bazată pe analiza unei realităţi că în momentul de faţă nu există o majoritate în Parlament care să susţină acest Guvern şi atunci Guvernul are nevoie, pentru a trece anumite proiecte de lege importante pentru ceea ce urmează să fie făcut, de angajarea răspunderii", a susţinut Cioloş, citat de Agerpres.El a adăugat că PLUS a încurajat Guvernul să folosească acest instrument. "Noi chiar am sugerat şi am încurajat Guvernul să folosească acest instrument pentru că trebuie să fie foarte clar. În perioada următoare sau se poate guverna şi atunci trebuie luate nişte măsuri de urgenţă pe care şi noi le susţinem, iar dacă nu se poate guverna, atunci trebuie să îndemnăm o majoritate din Parlament, care s-ar opune unor măsuri de reformă imediată, să meargă în faţa alegătorilor şi să relegitimăm un parlament în urma unor alegeri anticipate, ca să se poată guverna în România", a încheiat preşedintele PLUS.