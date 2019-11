Băsescu, despre refuzul lui Iohannis de a merge la dezbatere cu Dăncilă: Ar putea genera o reținere a multor oameni de a merge la vot

Traian Băsescu a declarat, marți seară, la B1 TV, că dezbaterile erau necesare în această campanie pentru prezidențiale. Potrivit fostului șef de stat, Klaus Iohannis practic nu are adversar în cursa pentru un nou mandat la Cotroceni. Totuși, acesta ar fi trebuit să accepte să meargă la dezbateri pentru că românilor le place să știe că au un președinte curajos."E nevoie să faci măcar una-două întâlniri în turul doi. Trebuia și în primul tur... Iohannis nu are practic adversar, dar pentru consolidarea imaginii dânsului de politician care e deasupra doamnei Dăncilă, îi prindea foarte bine o demonstrație publică. Dacă aș fi fost în locul lui Iohannis, făceam 10 dezbateri. Explicația oficială (a PNL și a lui Iohannis) nu ține. Cu poporul te întâlnești mult mai bine la televizor. La o întâlnire directă te vezi cu maxim 2000 de oameni, televiziunea pătrunde la câteva milioane", a afirmat Băsescu.El spune că este "o tehnică de prezervare a diferenței, dar ar putea să genereze o reținere a multor oameni să meargă la vot, pentru că orice român își dorește un președinte curajos, care se duce să-și înfrunte competitorul"."Garantez că președintele Iohannis are votul meu, dar acest refuz de a avea măcar o întâlnire cu Dăncilă nu e cea mai bună soluție”, a adăugat Băsescu. Președintele Klaus Iohannis a respins marți ideea unei dezbateri cu Viorica Dăncilă, candidata unui "partid care a guvernat împotriva românilor trei ani de zile”. "Nu poate exista însă nicio dezbatere cu un candidat al unui partid care a guvernat împotriva românilor trei ani de zile. Nu poate fi niciun schimb de idei cu reprezentanta unui PSD nereformat, care a călcat în picioare statul de drept, care a vrut ca România să deraieze de la parcursul său european doar pentru beneficiul unei clici de infractori”, a scris președintele, pe pagina sa de Facebook.În opinia sa, este vorba de "candidata unui partid care acum mimează democrația, după ce a sfidat sistematic valorile și principiile democratice, care i-a umilit pe români, care s-a făcut scut în fața corupților și penalilor în toți acești ani”. Prezidențiabilul PSD Viorica Dăncilă susține că președintelui Klaus Iohannis îi este teamă de o confruntare directă, spunând că ea are "răbdare" și "încă îl așteaptă". De asemenea, Dăncilă a distribuit pe Facebook postarea în care Iohannis a transmis că refuză dezbaterea cu "candidata unui partid care a guvernat împotriva românilor trei ani de zile”.