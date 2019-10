Orban, după negocierile cu Barna: Nu poate cere PNL lucruri pe care nu le poate oferi / Din punctul meu de vedere mi s-a părut că ne-am înțeles

Ludovic Orban, a declarat, după negocierile cu USR în privința susținerii în Parlament a premierului desemnat, că liberalilor nu li se pot cere lucruri pe care nu le poate oferi, liderul PNL spunând totuși, că din punctul său de vedere ”s-au înțeles”.

”Nu poți să condiționeze PNL de lucruri pe care nu le poate oferi”, a spus Orban, la scurt timp după ce Dan Barna spuse că a cerut ca Parlamentul să voteze mai multe priorități ale USR, precum alegerea primarilor în două tururi sau inițiativa Fără Penali în Funcții Publice.









”Noi nu putem să facem decât ce am făcut până acum, să susținem anumite puncte de vedere (...) sunt puncte în care noi deja ne-am înțeles”, a declarat liderul liberal.”În fiecare zi în care acest guvern demis rămâne la putere se întâmplă o grămadă de nenorociri pentru România”, a adăugat acesta.”Din punctul meu de vedere mi s-a părut că ne-am înțeles. Am stabilit doar că vom avea o a doua întâlnire, cel mai probabil în cursul zilei de marți. Am văzut o declarație anterioară în care într-un fel condiționau susținerea investirii guvernului de reușita acestor proiecte. Aici vă spun sincer că nu cred că asta va fi poziția lor pentru că este o poziție nerezonabilă. Nu poți cere PNL decât ceea ce poate da PNL. Să susțină proiectele, noi oricum le susținem, unele sunt proiectele noastre. Nu poți să condiționezi PNL de lucruri pe care nu le poate oferi PNL. Noi nu putem decât să facem ce am făcut până acum, să susținem anumite puncte de vedere”, a declarat Orban.