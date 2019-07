Mama Luizei, fata dispărută în luna aprilie: AM făcut petiții și la Carmen Dan și la Iohannis, nimeni nu ne-a luat în seamă / Am aflat de la televizor că Dincă a recunoscut crimele, pe noi nu ne-a anunțat nimeni

Monica Georgeta Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani care ar fi fost ucisă de Gheorghe Dincă, a venit din nou la locuința suspectului, unde a declarat că nimeni nu i-a luat în serios plângerile, în cele patru luni scurse de la dispariția fetei. "Am făcut petiții și la doamna Carmen Dan și la președintele Klaus Iohannis (...) Nu am primit niciun răspuns", a afirmat femeia.Femeia a mai spus că până acum nimeni nu a anunțat-o oficial că suspectul a recunoscut că i-a ucis fiica, ea precizând că luni dimineață a sunat la Parchet, de unde i s-a transmis din nou că nu pot fi furnizate date din anchetă.La rândul său, sora Luizei a spus că în ziua dispariției, când a mers la Caracal pentru a scoate bani trimiși de mama ei din Anglia, Luiza a mers pentru prima dată cu mașina la ocazie: "Am vorbit dimineața cu ea, a zis că vine să scoată niște bani de la Caracal. Din ziua aceea nu am mai vorbit cu ea. A fost prima dată când a plecat singură de acasă. Ea nu mergea cu ocazia, mergea cu autobuzul”.Sora Luizei a mai spus că a fost sunată de Poliția din Coșoveni și a fost întrebată de ce familia îi acuză că nu au făcut dreptate. "Păi ce dreptate au făcut ei? Că au lăsat două fete să moară în chinuri?”, a adăugat sora Luizei. Suspectul în cazul crimelor din Caracal, Gheorge Dincă, a recunoscut că a ucis-o pe fata de 15 ani joi, în jurul orei 12.00, imediat ce a surprins-o cu telefonul în mână și a precizat că i-a incinerat corpul, a declarat, duminică seară, procurorul Georgiana Hosu, adjunctul șefului DIICOT. Ea a spus că bărbatul a răpit-o pe fată în scopul exploatării sexuale, a sechestrat-o și a violat-o, iar Alexandra "nu a avut practic nico șanșă de a se apăra". Referitor la cealaltă fată ucisă, Luiza, în vârstă de 18 ani, procurorul a spus că sunt indicii că Dincă a procedat în același mod.