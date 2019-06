Cine este bătrâna care l-a emoționat pe Papa Francisc la Iași / Imaginea acesteia a devenit virală

În timpul vizitei sale la Iași, Papa Francisc și-a întrerupt discursul pentru a povesti despre momentul care l-a impresionat cel mai tare - o bătrână ce își ținea în brațe nepotul de nici două luni. Un preot romano-catolic a făcut publică imaginea femeii, iar aceasta s-a viralizat rapid.

Preotul Ștefan Lupu, profesor de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității din Iaşi, a publicat pe Facebook imaginea bunicii cu bebelușul în brațe.

"Iată bunica despre care vorbea Sfântul Părinte în alocuțiunea de la Iași", a scris preotul romano-catolic. Mesajul său a fost distribuit de peste 500 de ori.

De asemenea, zeci de persoane au lăsat comentarii, iar printre acestea este și o femeie care spune că bătrâna este mama ei: "E mama mea dragă, o iubesc nespus, și tanti Anghelina, vecina de peste drum. Sănătate vă doresc".

Din alte comentarii aflăm că bunica este din localitatea Bârzulești din județul Bacău: ”E tanti Anica de la Bărzuleşti, Bacău" / "Tanti Anica și lângă ea tanti Anghelina, două femei de la mine din sat care au făcut parte din copilăria mea".

”Aici, la intrarea în piață, era o femeie bătrână, destul de bătrână, o bunică. Pe brațe își ținea nepotul de mai puțin de două luni. Când eu am trecut, mi l-a arătat. Zâmbea și era un zâmbet complice, ca și cum mi-ar fi spus «uite, acum și eu pot să visez». În acel moment m-am emoționat și nu am avut curajul să merg și să o chem aici, în față. De aceea am povestit asta. Bunicii visează când nepoții merg înainte și nepoții, atunci când au rădăcini”, a povestit Suveranul Pontif.