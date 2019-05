VIDEO Incident violent în Delta Dunării. O barcă cu turiști, agresată de „teribilişti de bani gata”

Un incident violent a avut loc în Delta Dunării, pe un canal ce duce către lacul Trei Iezere, relatează pe Facebook conducătorul unei bărci care transporta turiști din Germania. Acesta a publicat o înregistrare video în care se vede cum o altă șalupă înconjură barca și trece în viteză, în timp ce un bărbat aruncă spre persoana care filmează cu un pahar de sticlă ce s-a spart și l-a tăiat. Poliția din Tulcea a fost sesizată și anunță că a întocmit un dosar penal pe numele unui bărbat de 43 de ani din Argeș.







„La data de 10.05.2019, polițiștii IPJ Tulcea au fost sesizați prin plângere depusă de un bărbat, de 44 de ani, din localitatea Maliuc, la sediul Postului de Poliție Maliuc, despre faptul că în cursul aceleiași zile, în zona Mila 23, în timp ce se afla într-o ambarcațiune cu turiști străini, a fost agresat de o persoană necunoscută, aflată într-o altă ambarcațiune. În urma agresiunii, reclamantul a fost rănit”, transmit polițiștii.







„ În baza sesizării și activităților desfășurate imediat de polițiști, a fost identificată persoana implicată, fiind vorba de un bărbat de 43 ani din jud. Argeș. În cauză s-a întocmit dosar penal, în care se continuă cercetările, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, mai transmite IPJ Tulcea.







Persoana rănită a filmat incidentul și a postat pe Facebook în detaliu cum a avut loc:„Ieri spre seara iesim la o plimbare cu salupa spre lacul Trei Iezere cu un grup de ornitologi din Germania. Aproape de intrarea in lac apare o barca rapida condusa aparent de niste “baietasi” turmentati care accelereaza si trec pe langa noi in tromba provocand un val de un metru ce aproape ne-a zburat de pe scaune.Am facut semn sa opreasca dar nici vorba, conducatorul a intors barca si a revenit in tromba injurand si tachinandu-ne iar dupa cateva schimburi de urari s-au intors si au facut o noua runda in jurul barcii spre stupefierea nemtilor. Eu am inceput sa filmez iar restul puteti vedea in filmarea si pozele postate mai jos. Unul din ocupantii barcii a aruncat cu un pahar de sticla lovindu-ma direct in ochi. La impact paharul s-a spart producandu-mi mai multe taieturi din care doua destul de adanci. Clientii mei au ramas stupefiati la vederea sangelui care tasnea din fata mea crezand ca am pierdut un ochi.Acum ramane sa vedem ce stabilesc autoritatile dar din pacate acest incident nu este unul singular. De ani de zile nimeni nu face nimic in privinta teribilistilor de bani gata sau a celor ce considera Delta Dunarii ca un taram al nimanui unde nu exista lege, reguli sau bun simt.In Romania lui 2019 inca domneste legea lui -”Ba tu stii cine sunt eu?” - “Ba saracilor” si “Ba eu am bani si fac ce vreau”. Problema este ca nimeni, dar absolut nimeni nu ia nicio masura pentru a combate aceste derapaje care in scurt timp vor duce la probleme si mai serioase in Delta Dunarii.Deja prezenta miilor de barci rapide ce vantura apele rezervatiei are un impact semnificativ asupra mediului in tot ansamblul lui dar in combinatie cu nesimtirea, lipsa de educatie si nerespectarea legii va duce la transformarea acestui mic paradis intr-un parc de aventura in care adrenalina data de motoarele de mare putere va fi singura atractie.Eu spun ca a sosit momentul sa luam atitudine si sa punem putin piciorul in prag pentru ca altfel ne taiem craca de sub picioare. As dori sa vad si eu macar o clarificare a legii care permite accesul pe teritoriul rezervatiei, sa vad ca cineva se gandeste mai departe de ziua de maine.As dori sa vad macar o autorizatie de acces in Delta Dunarii suspendata din cauza nerespectarii vitezei sau lipsei de respect pentru natura dar speranta cred ca este deja moarta.Delta este vazuta de autoritati doar ca o vaca de muls, un teren de joaca si de impresionat “bastanii” cand vin la pescuit sau o sursa de peste si icre cu care sa se unga rotitele de la Bucuresti pentru a continua cu distrugerea lenta a acesteia”.