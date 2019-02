"Deputatul mitralieră" Cătălin Rădulescu: Timmermans intervine brutal în politica internă / Kovesi a intrat în categoria penalilor

Laura Codruţa Kovesi "a intrat în categoria penalilor", dar PSD nu vrea să politizeze subiectul anchetării fostei şefe a DNA, a declarat la RFI deputatul Cătălin Rădulescu. El îl acuză pe prim-vicepreşedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, "un mare iubitor al doamnei Kovesi”, că intervine brutal în politica internă a României.

Cătălin Rădulescu îl acuză pe oficialul european că a intervenit de multe ori în politica internă a României, inclusiv în politica penală.





"Dânsul a fost taxat nu numai de România şi de PSD, a fost taxat şi de Polonia şi de Cehia şi de Ungaria. Domnul Timmermans face ceea ce n-ar trebui să facă, adică în loc să discute, fiind un partener al României şi să asculte toate părţile şi să lase aceste politici să fie făcute de partidele care câştigă alegerile, dânsul intervine brutal exact în ceea ce n-ar trebui să intervină”, susține Rădulescu.





Deputatul PSD susține că dosarul Kovesi nu trebuie politizat: "Noi vrem să lăsăm tocmai ca această speţă să fie tratată de către procurori cum trebuia tratată orice fel de speţă anterioară, fără mediatizare publică, iată, europeană sau aşa mai departe. Deci este o speţă normală a unei persoane, ca orice persoană, care are 18 dosare penale, 18 plângeri penale, pe care trebuie să le rezolve (...). Noi nu vrem să politizăm acest subiect”.





El mai spune că fosta şefă a DNA "a intrat în categoria penalilor" și, "având 18 dosare penale", nu poate candida la funcția de procuror-șef european, pentru care Guvernul nu o susține.





"Dânsa ne spunea în anii 2012-2015 că penalii, adică iată, dânsa a intrat în această categorie de penali, nouă nu ne plăcea acest termen, dar preşedintelui Iohannis şi dânsei le plăcea foarte mult, iată, penalii ar trebui să facă un pas în spate. Şi atunci tu nu poţi, având 18 dosare penale, asta aviz domnului Timmermans, care este un mare iubitor al doamnei Kovesi, nu poţi, având 18 dosare penale să mergi să candidezi la o funcţie în care Guvernul tău nu te susţine”, a declarat deputatul PSD.





Întrebat de ce atunci când Liviu Dragnea era audiat la DNA liderii PSD acuzau un dosar politic şi mergeau pe treptele Direcţiei Naţionale Anticorupţie să-l sprijine, iar în cazul Kovesi PSD spune că justiţia trebuie lăsată să-şi facă treaba, deputatul social-democrat a răspuns: "Eu am fost una dintre persoanele care am mers să-l susţinem pe preşedintele Dragnea. Amintiţi-vă, după doi ani şi jumătate, deci dânsului i s-au deschis dosarele în 2012 şi noi am fost în 2015 pe treptele... nu pe treptele, pe strada de vizavi de DNA, că nu sunt trepte acolo, deci după doi ani şi jumătate, timp în care am constatat că în loc ca justiţia să funcţioneze, fără protocoale, fără înregistrări ilegale, fără echipe mixte, fără martori mincinoşi şi denunţători contrafăcuţi, justiţia nu funcţiona, justiţia se transformase într-o justiţie manevrată prin butoane de către Klaus Iohannis, căruia i se dăduseră aceste butoane, predate de către domnul Coldea şi doamna Kovesi, pentru a supune politic clasa politică, în speţă PSD-ul, ca să distrugă PSD-ul, că asta era dorinţa dânsului şi a altora de-afară şi a distruge media, oameni importanţi din media, trusturile importante din media, care nu i se supuneau, oamenii de afaceri români. Asta este ceea ce am constatat şi a văzut tot poporul ăsta”.