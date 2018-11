UPDATE Theresei May îi fuge pământul de sub picioare: 48 de parlamentari conservatori au demarat procedura pentru demiterea ei / ”Pur și simplu nu ascultă ce i se spune”

BREAK: Mark Francois publishes His no confidence letter (h/t @katewilsea) pic.twitter.com/AzelD7GJpj — Beth Rigby (@BethRigby) 16 November 2018

Cum arată o astfel de scrisoare, semnată de conservatorul Mark Francois și intitulată ”Ea pur și simplu nu ascultă ce i se spune”:Potrivit Guardian, 20 de parlamentari din partidul lui May anunțat public au semnat scrisoarea prin care cer un vot contra ei. Parlamentarii pot trimite scrisoarea și anonim, se presupune că așa au procedat mulți. Dacă va exista o astfel de moțiune contra premierului, ea va fi cu vot secret, iar parlamentarii pot să nu dezvăluie cum au votat.Premierul britanic are parte și de vești bune: Miniștrii Michael Gove, Liam Fox, Chris Grayling, Penny Mordaunt și Andrea Leadsom au convenit să rămână în cabinerul ei, scrie Sunday Times.Theresa May se va confrunta marți cu un vot de neîncredere din partea propriilor parlamentari, potrivit ziarului Telegraph.Premierul britanic luptă pentru supraviețuirea politică, după ce proiectul de acord cu UE a provocat demisiile unor miniștri importanți și revoltă deschisă în partidul conservator pe care îl conduce.Reuters a obținut confirmarea directă din partea a 17 parlamentari conservatori, care au spus că au semnat scrisoarea.Acțiunea de schimbare a conducerii este declanșată dacă 48 de conservatori scriu scrisori în acest sens către președintele comisiei 1922, Graham Brady. May își pierde postul dacă 158 din cei 315 parlamentari ai ei votează contra ei.Citește și: