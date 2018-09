10 căi pentru a face față persoanelor care îți fac rău. Când te confrunți cu oameni toxici

Recomandare de lectura

Un barbat de varsta mijlocie se blocheaza intr-un loc de munca nesatisfacator si tot ce-i vine in minte sunt cuvintele fostei invatatoare: „Nu se va alege nimic de tine". O tanara apeleaza la terapie din cauza unei anorexii – totul a pornit de la vorbele unei amice din copilarie, care o facea „vaca grasa". O adolescenta se sinucide pentru ca nu mai rezista sa fie constant hartuita de catre colegi.

Ce poti sa faci cu mesajele otravite care raman gravate in psihicul tau si iti afecteaza respectul de sine? Cum reactionezi la "oamenii toxici" care improasca mesaje negative si iti fac viata un calvar?

Mai intai, sustine Lillian Glass, trebuie sa detectezi tiparul in care se incadreaza cel ce-ti otraveste viata – si aici cartea iti ofera nu mai putin de 30 de tipologii de "oameni toxici" – de la "Narcisist" si "Lingusitorul Toxic" la "Carpa Plangareata" si "Iuda Zambitoare".

Pornind de aici, vei putea combina cu succes cele 10 tehnici detaliate in aceasta carte, pentru te tortura mai putin si pentru a-ti usura din stres si deprimare. Descopera, asadar, cele mai eficiente strategii de "detoxifiere" a relatiilor (de la umor si oglindire la deconectare si confruntarea directa) si vei avea nu doar sansa de a scapa de gandurile negre si durerile de stomac, dar si de a revitaliza relatiile cu oamenii toxici si de a sti cand e cazul sa rupi irevocabil acele legaturi.

Lillian Glass, specialista americana in psihologia comunicarii si a comportamentului uman, a impus in limbajul cotidian sintagma de "oameni toxici". A consiliat numeroase personalitati, printre care Dustin Hoffman, Melanie Griffith si Will Smith, si a fost tradusa la Ed. Trei cu bestsellerul Ba nu, ba da! Cum sa punem capat lipsei de comunicare dintre el si ea (2017).