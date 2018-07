Toader și Lazăr participă miercuri la Secția pentru procurori a CSM, pentru a discuta cererea lui Kovesi

Ministrul Tudorel Toader va merge miercuri la Secția pentru procurori a CSM, unde se va discuta solicitarea fostei șefe a DNA de continuare a activității, se arată în agenda publicată pe site-ul Ministerului Justiției.De asemenea, potrivit unor surse, la Secție va participa și procurorul general al României, Augustin Lazăr.Procurorii CSM vor discuta, miercuri, începând cu ora 10:00, cererea Laurei Codruța Kovesi de a-și continua activitatea în calitate de procuror.Decizia vine după ce preşedintele României Klaus Iohannis a emis decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi de la conducerea DNA , conform deciziei CCR, anunţul fiind făcut luni de către purtătorul de cuvânt al şefului statului, Mădălina Dobrovolschi."Am fost procuror şef al DNA timp de 5 ani şi tot ce am realizat am consemnat într-un raport care va fi făcut public în cel mai scurt timp şi va putea fi studiat pe site", a declarat Laura Codruţa Kovesi la scurt timp după anunțul privind revocarea sa "Despre mine vă pot spune că am luat act de decretul de revocare din funcţia de procuror şef DNA şi începând de astăzi nu voi mai lucra în Direcţia Naţională Anticorupţie. Voi rămâne procuror", a mai spus Kovesi.