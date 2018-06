Klaus Iohannis pleacă astăzi într-o vizită de două zile în Polonia; el va prezida, alături de preşedintele Andrzej Duda, Reuniunea la Nivel Înalt a Formatului Bucureşti (B9)

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, vizita lui Klaus Iohannis are loc la invitaţia preşedintelui Andrzej Duda, iar în discuţiile de la Varşovia o atenţie deosebită va fi acordată dimensiunii de securitate care a crescut în relevanţă în ultimii ani, generând beneficii reciproce pentru ambele ţări şi vor fi trecute în revistă rezultatele semnificative ale cooperării în domeniul apărării în relaţia bilaterală, în cadrul Formatului Bucureşti (B9), în pregătirea Reuniunii la Nivel Înalt B9 de-a doua zi, precum şi în cadrul NATO. În privinţa cooperării regionale, va fi abordată şi Iniţiativa celor Trei Mări şi pregătirile pentru Summitul pe care România îl va găzdui la Bucureşti în perioada 17-18 septembrie.Preşedintele României şi preşedintele Poloniei vor inaugura, de asemenea, expoziţia "Un centenar al alianţei - Diplomaţia româno-poloneză 1918-1939”, dedicată relaţiilor româno-poloneze din perioada interbelică, în contextul aniversării Centenarului României Moderne şi, respectiv, a Centenarului Independenţei Poloniei. Expoziţia, realizată de ministerele Afacerilor Externe ale României şi Poloniei, precum şi de Arhivele Naţionale ale Poloniei, şi aflată sub Înaltul Patronaj al preşedintelui României şi al preşedintelui Poloniei, prefaţează totodată ciclul de evenimente dedicate triplei aniversări din 2019: un secol de la stabilirea legăturilor diplomatice româno-polone, 30 de ani de la prăbuşirea dictaturii comuniste şi un deceniu de la semnarea Parteneriatului Strategic româno-polon.Vineri, preşedintele Klaus Iohannis va participa la cea de-a doua Reuniune la Nivel Înalt a Formatului Bucureşti(B9), în calitate de co-iniţiator al acestuia, şi va modera lucrările Reuniunii alături de preşedintele Andrzej Duda."Lansat la iniţiativa preşedinţilor României şi Poloniei, la Bucureşti, la data de 4 noiembrie 2015, în cadrul reuniunii şefilor de stat din ţările din Europa Centrală şi de Est, Formatul Bucureşti (B9) oferă o platformă pentru aprofundarea dialogului şi a consultării între statele aliate participante, în vederea articulării contribuţiei specifice a acestora la procesele în derulare la nivelul Alianţei Nord-Atlantice, în deplină concordanţă cu principiile solidarităţii şi indivizibilităţii securităţii statelor membre NATO. Cu prilejul celei de-a doua Reuniuni la Nivel Înalt a Formatului Bucureşti va avea loc un schimb aprofundat de vederi între statele participante cu privire la agenda viitorului Summit NATO, care va fi organizat la Bruxelles în perioada 11-12 iulie, cu accent pe contribuţiile specifice ale acestor ţări. Astfel, Reuniunea va oferi oportunitatea de a discuta căile de consolidare a prezenţei aliate înaintate pe Flancul Estic al NATO, de a evidenţia importanţa pe care statele reprezentate în acest format o acordă solidarităţii şi securităţii aliate, respectiv relaţiei cu ţările aspirante şi cooperării cu statele partenere din Vecinătatea Estică. O atenţie deosebită va fi acordată, deopotrivă, extinderii dialogului de securitate pe linia Uniunii Europene şi cooperării consolidate între NATO şi Uniunea Europeană, inclusiv în ceea ce priveşte mobilitatea militară", afirmă Administraţia Prezidenţială.Programul Reuniunii B9 include participarea preşedintelui Klaus Iohannis la sesiunea plenară dedicată discutării ansamblului tematicii de securitate "Warsaw Plus: bringing the security of NATO’s Eastern Flank to the next level” şi la sesiunea dedicată aspectelor militare "Military challenges, common responses”, care va fi moderată de către preşedintele României.De asemenea, Klaus Iohannis va participa la sesiunea prezidenţială "What is the Level of Ambition for the Bucharest Nine Between Warsaw and Brussels?” a Conferinţei "The Bucharest Nine Before the 2018 NATO Summit in Brussels: Achievements, Challenges, Prospects”, organizată de Institutul Polonez pentru Afaceri Internaţionale şi German Marshall Fund din SUA. Iohannis va fi prezent şi la evenimentul de marcare a Centenarului Independenţei Poloniei, găzduit de preşedintele Poloniei.