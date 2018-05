Airbus Helicopters ar putea închide linia de asamblare de la Ghimbav, dacă nu primește o comandă fermă din partea Armatei române: „Răbdarea noastră are limite” (presa)

Când Airbus Helicopters a inaugurat uzina din România, țară cu un cost redus al forței de muncă, conducerea companiei a afirmat că primele aparate ar fi trebuit să iasă de pe linia de asamblare în 2018, "cu condiția să avem rapid o comandă semnificativă". Această uzină are un centru de mentenanță, reparații și întreținere dotat cu o forță de muncă calificată, de bună calitate și competitivă, potrivit cotidianului francez. Aici ar fi trebuit să lucreze peste 300 de persoane în vederea fabricării a 15 aparate H215 începând cu 2020.









Serge Durand, seful fabricii Airbus Helicopters de la Ghimbav: La un an de la inaugurarea fabricii nu am primit nicio oferta concreta din partea Romaniei. Durand spera intr-o "licitatie transparenta"





Noul șef al Airbus Helicopters, Bruno Even, cere o poziționare clară din partea României, scrie cotidianul latribune.fr , într-un articol amplu dedicat acestui subiect.„Pentru constructor, datele dosarului sunt clare, notează publicația franceză: fie Bucureștiul cumpără elicoptere de la constructorul franco-german, pentru a porni linia de asamblare de elicoptere de transport H215 de la Ghimbav, inaugurat în august 2016 în prezența lui François Hollande, fie acesta este închisă și transferată în altă țară. Cu această linie de asamblare, România ar intra în cercul restrâns al țărilor care stăpânesc producerea de elicoptere (Franța, Statele Unite, Rusia, China, Italia, India, Marea Britanie)”, se arată în acest articol.au declarat surse din cadrul constructorului franco-german, care a format deja 50 de muncitori români la Marignane. Airbus Helicopters va menține însă uzina de mentenanță de la Ghimbav, care a modernizat recent 23 de Puma ale RAF (Royal Air Force)."Răbdarea noastră are limite”, au spus surse din Airbus Helicopters, care au arătat că este nevoie de o comandă de cel puțin 16 aparate H215M din partea armatei române pentru a lansa linia de asamblare, dar „românii nu mai par interesați.Vizita în Franța (luni la Paris și marți la Marignane) a ministrului român al Apărării, Mihai Fifor, care se întâlnește cu omologul său Florence Parly, ar putea să clarifice un pic lucrurile, notează publicația franceză, care adaugă că, în ciuda promisiunii făcute lui Emmanuel Macron în august 2017 în timpul vizitei în România, nu s-a întâmplat nimic concret. Între timp, Bucureștiul a construit relații strânse cu Bell, care vizează de 45 de elicoptere de atac (24 AH-1Z Viper) și de transport tactic (21 UH-1Y Venom) . Aceste aparate ar urma să fie asamblate la IAR (Industria Aeronautică Română), care nu este altul decât partenerul istoric al Airbus Helicopters. Cele două grupuri au creat în 2000 Airbus Helicopters Romania, deținută în proporție de 49% de IAR.În martie, partea română a fost în Statele Unite, unde au vizitat și sediul social al Bell din Fort Worth, în Texas, alături de uzina americană din Amarillo.Această linie de asamblare de la Ghimbav (lângă Brașov) a fost concepută pentru o capacitate de producție de 15 aparate pe an. Airbus Helicopters s-a angajat să producă în România aparate vândute pe piețele de export. Cu comenzile deja obținute, constructorul susține că avea deja un plan de producție pentru doi ani la Ghimbav (5/pentru România, 9 pentru export.